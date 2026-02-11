x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Feb 2026   •   22:00
Persoane înșelate în Prahova prin SMS-uri în care se cereau bani în numele copiilor victimelor
Mai multe persoane au fost înșelate prin intermediul unor mesaje false primite din partea altora care pretindeau a fi fiul sau fiica acestora, prejudiciul stabilit de anchetatorii prahoveni fiind de peste 80.000 de lei.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au pus în aplicare, joi dimineață, șapte mandate de percheziție domiciliară în acest dosar, la imobile situate în județele Timiș, Bihor, Mureș, Galați și Constanța, speța fiind pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Activitățile au fost desfășurate într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, precum și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

''Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în perioada iunie - noiembrie 2025, persoanele cercetate ar fi utilizat diverse numere de telefon, prin intermediul cărora ar fi transmis mesaje de tip SMS către persoanele vătămate, atribuindu-și în mod nereal calitatea de fiu sau fiică ale acestora. Sub pretextul existenței unor defecțiuni ale telefoanelor mobile și al necesității efectuării urgente a unor plăți, persoanele vătămate ar fi fost determinate să vireze sume de bani în diferite conturi bancare, fiind astfel obținut un folos patrimonial injust și cauzat un prejudiciu total estimat la peste 80.000 de lei'', precizează reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

În urma perchezițiilor domiciliare, nouă persoane au fost conduse la audieri, scrie  AGERPRES

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor inspectoratelor de poliție județene Bihor, Constanța, Galați, Mureș și Timiș.

