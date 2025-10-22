Polițist plasat sub control judiciar pentru instigare la distrugerea de probe

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, agentul de poliţie N.L. din cadrul Poliţiei oraşului Vânju Mare este cercetat cu privire la comiterea infracţiunilor de instigare la sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, sub forma participației improprii, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice şi favorizarea făptuitorului.

Din cercetări a reieșit că, în 13 octombrie, în timp ce se afla în curtea unui service auto, având suspiciuni că există un echipament de supraveghere în autospeciala poliției, în scopul împiedicării aflării adevărului în procedura judiciară în care acesta ar fi fost folosit, i-a determinat pe martorii P.C.D. și U.S.L.să demonteze ușa dreapta față de la mașină și să distrugă echipamentul de supraveghere tehnică găsit, lucru pe care martorii l-au făcut, respectiv au demontat ușa și au smuls firele echipamentului funcțional de înregistrare audio-video.

După demontarea ușii, agentul de poliţie a filmat cu telefonul personal echipamentul de înregistrare audio-video și a transmis fără drept filmarea altor persoane, astfel că această filmare a ajuns și în spațiul public, pe pagina de Facebook a sindicatului Europol, și, implicit, la cunoștința unui cerc larg de persoane, „agentul de poliţie urmărind sau, în orice eventualitate, acceptând astfel că prin conduita sa poate îngreuna cercetările în vederea identificării autorilor comiterii unor infracțiuni”, se arată în comunicat.

Procurorii susțin că au fost lezate și interesele Ministerului Public întrucât a devenit imposibilă administrarea de probe prin exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică emise într-un dosar penal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare în care se efectuau cercetări cu privire la comiterea mai multor infracţiuni.

Agentul de poliție a fost reținut inițial, iar ulterior s-a dispus de către procuror luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

(sursa: Mediafax)