de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   08:54
Polițiștii gălățeni cer ajutorul populației pentru a găsi o fată de nouă ani, dispărută de joi seara, după ce a plecat la un magazin din orașul Galați.

IPJ Galați anunță că „la data de 18 septembrie 2025, la ora 23:42, polițiștii Secției 5 Poliție Galați au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112, de către un bărbat, în calitate de tată vitreg, cu privire la faptul că, în cursul aceleași zilei, în jurul orei 18:00, minora Mihaela Rebeca Pătlăgică, în vârstă de 9 ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din municipiul Galați, pentru a merge la magazin, fără a mai reveni”.

Semnalmentele fetei sunt următoarele: înălțime 1,40 m, 30 de kg, păr șaten.

La momentul plecării, fata era îmbrăcată în haine de culoare roz și purta adidași albi.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la aceasta sunt rugate să sune la 112 sau să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție, a precizat IPJ.

(sursa: Mediafax)

