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Persoană surprinsă de viitură, salvată în ultima clipă de pompieri

de Redacția Jurnalul    |    07 Iun 2026   •   19:20
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Persoană surprinsă de viitură, salvată în ultima clipă de pompieri
Pompierii au salvat o persoană din mijlocul puhoaielor

UPDATE:Persoana surprinsă de viitură a fost localizată și evacuată în siguranță de către pompierii militari din cadrul ISU Vrancea.

Știre inițială: Pompierii din Vrancea intervin, duminică după-amiaza, după ce o persoană a fost surprinsă de o viitură în comuna Obrejița.

Potrivit ISU Vrancea, la fața locului intervine un echipaj cu o autospecială de intervenție și o barcă de salvare.

„Echipajele operative depun toate eforturile pentru localizarea și salvarea persoanei, în condiții de siguranță”, transmit pompierii.

Intervenția este în desfășurare.

Județul Vrancea este, alături de alte județe din țară, sub avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii au anunțat averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: pompieri viitura persoană
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