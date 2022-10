Premieră la “Străzi deschise”:  Cartierul Rahova devine pietonal în perioada 08 – 09 octombrie

Zona pietonală / Străzi deschise 8-9 octombrie 2022, între orele 09:00 şi 22:00:

● Strada Bârcă, între Calea Rahovei şi Strada Dumbrava Nouă

Programul „Străzi deschise, București” pe strada Bârcă | 8-9 octombrie

Cartierul Rahova se deschide pentru prima dată pentru pietoni în penultimul weekend „Străzi deschise”. Între 8 şi 9 octombrie, locuitorii zonei sunt aşteptaţi pe traseul pietonal de pe strada Bârcă unde se pot bucura de un program artistic şi recreativ pregătit de PROEDUS cu sprijinul Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache Sector 5.

Din programul weekendului pietonal din Cartierul Rahova fac parte un maraton de trei ore de teatru de păpuşi susţinut de Teatrul de Animaţie Ţăndărică, momente artistice ale Circului Metropolitan Bucureşti, întâlnirea cu cele mai populare statui vivante ale Teatrului Masca şi concerte pop, spectacole de dans, percuţie şi ritm ale Şcolii de Artă Bucureşti. Nu lipsesc zonele de joacă şi mişcare pregătite de PROEDUS pentru cei mici.

SÂMBĂTĂ, 8 OCTOMBRIE 2022

Zona Cartierul Rahova

Zona Strada Bârcă – între Calea Rahovei și Strada Dumbrava Nouă

11:00 – 20:00 Activități sportive, zone de joacă și mișcare (PROEDUS)

16:30 – 16:50 Momente artistice (Circul Metropolitan București)

17:00 – 17:40 The Best of Living Statues (Teatrul Masca)

17:00 – 20:00 Momente de teatru (Teatrul de Animaţie Ţăndărică)

● 17:00 – 17:04 Simina Constantin – „Mimarionet”

● 17:04 – 17:08 Florin Mititelu – „Dans la radio”

● 17:08 – 17:12 Ștefan Craiu – „Figaro”

● 17:12 – 17:16 Cristina Tane – „Voodoo”

● 17:16 – 17:20 Monalisa Toncu – „Dirijorul”

● 17:35 – 17:39 Simina Constantin – „Raţa dansatoare”

● 17:39 – 17:43 Florin Mititelu – „Contele şi musca”

● 17:43 – 17:47 Ştefan Craiu – „Gunoierul”

● 17:47 – 17:51 Cristina Tane – „Perna”

● 17:51 – 17:55 Monalisa Toncu – „Pointy”

● 18:05 – 18:09 Simina Constantin – „Neanderthal Dday”

● 18;09 – 18:13 Florin Mititelu – „Hip-Hop”

● 18;13 – 18:17 Ştefan Craiu – „Nostalgia”

● 18:17 – 18:21 Cristina Tane – „Pisicatrenul”

● 18:21 – 18:25 Monalisa Toncu – „Figaro”

● 18:40 – 18:44 Simina Constantin – „Bunica”

● 18:44 – 18:48 Florin Mititelu – „Dodo Meseriaşul”

● 18:48 – 18:52 Ştefan Craiu – „The Sad Clown Rejected”

● 18:52 – 18:56 Cristina Tane – „Lullaby”

● 18:56 – 19:00 Monalisa Toncu – „Strings”

17:30 – 18:00 Trupa de dans (Școala de Artă București)

18:00 – 19:00 Recital de muzică pop Viviene Clement (Școala de Artă București)

18:00 – 18:40 The Best of Living Statues (Teatrul Masca)

DUMINICĂ, 9 OCTOMBRIE 2022

Zona Cartierul Rahova

Zona Strada Bârcă – între Calea Rahovei și Strada Dumbrava Nouă

11:00 – 20:00 Activități sportive, zone de joacă și mișcare (PROEDUS)

12:00 – 12:20 Momente artistice (Circul Metropolitan București)

16:30 – 17:30 Spectacol de percuție și ritm (Școala de Artă București)

17:00 – 17:40 The Best of Living Statues (Teatrul Masca)

17:30 – 18:00 Trupa de dans (Școala de Artă București)

17:00 – 20:00 Momente de teatru (Teatrul de Animaţie Ţăndărică)

● 17:00 – 17:04 Daniel Stanciu – „Vasilache – Artist din lume”

● 17:04 – 17:08 Monalisa Toncu – „Dirijorul”

● 17:08 – 17:12 Ana Maria Bălescu – „Besame mucho con Dolores”

● 17:12 – 17:16 Daniela Ruxandra Mihai – „Bătrâna”

● 17:16 – 17:20 George Simian – „Pictorul”

● 17:35 – 17:39 Daniel Stanciu – „Vasilache şi Mărioara – Dansatori de bâlci”

● 17:39 – 17:43 Monalisa Toncu – „Pointy”

● 17:43 – 17:47 Ana Maria Bălescu – „Radio Gaga”

● 17:47 – 17:51 Daniela Ruxandra Mihai – „Balerina Nina”

● 17:51 – 17:55 George Simian – „Michael Jackson”

● 18:05 – 18:09 Daniel Stanciu – „Mărioara – Talente culinare”

● 18:09 – 18:13 Monalisa Toncu – „Figaro”

● 18:13 – 18:17 Ana Maria Bălescu – „Nasul roşu”

● 18:17 – 18:21 Daniela Ruxandra Mihai – „Marea”

● 18:21 – 18:25 George Simian – „Bob Marley”

● 18:40 – 18:44 Daniel Stanciu – „Vasilache şi musafirii nepoftiţi”

● 18:44 – 18:48 Monalisa Toncu – „Strings”

● 18:48 – 18:52 Ana Maria Bălescu – „The Flower”

● 18:52 – 18:56 Daniela Ruxandra Mihai – „Puck”

● 18:56 – 19:00 George Simian – „Zborul”

18:00 – 19:00 Recital de muzică pop Viviene Clemeny (Școala de Artă București)

18:00 – 18:40 The Best of Living Statues (Teatrul Masca)