Probleme grave în transportul public din Ploiești. Zeci de troleibuze circulă fără ITP

În timp ce reprezentanții societății de transport susțin că aceste vehicule nu ar fi obligate să efectueze ITP-ul în forma aplicată autovehiculelor, Poliția Rutieră și Registrul Auto Român (RAR) afirmă clar că legea nu prevede nicio excepție pentru troleibuze.

Interpretări diferite ale legii

La baza disputei stau două acte normative. Ordonanța Guvernului nr. 89/2000, care reglementează transportul public local, a fost interpretată de operatorul ploieștean în sensul că troleibuzele, fiind vehicule electrice alimentate de la rețeaua de contact, ar putea fi asimilate tramvaielor, care nu sunt supuse inspecției tehnice periodice.

Pe de altă parte, Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice este explicită: troleibuzele sunt considerate autovehicule și trebuie să efectueze ITP, fără nicio derogare.

RAR și Poliția susțin că, indiferent de tipul de motorizare, troleibuzele circulă pe drumurile publice și intră sub incidența obligației de a avea inspecție tehnică periodică valabilă.

Primele măsuri

Polițiștii prahoveni au intervenit și au reținut documentele unui troleibuz aflat în circulație fără ITP, aplicând măsurile legale. În aceste condiții, conducerea TCE ar putea fi nevoită să retragă din traseu toate vehiculele aflate în aceeași situație.

Impactul ar putea fi major. În prezent nu există suficiente autobuze pentru a înlocui integral traseele deservite de troleibuze. O eventuală retragere simultană a celor 20 de vehicule riscă să ducă la perturbări serioase ale transportului public sau chiar la paralizarea acestuia.

Costuri și blocaje logistice

O altă problemă este lipsa unei stații ITP autorizate pentru troleibuze în Ploiești. Pentru a intra în legalitate, vehiculele ar trebui transportate pe platforme speciale către centre autorizate din alte orașe, cel mai probabil București. Operațiunea ar implica costuri ridicate și ar presupune scoaterea temporară din circulație a acestora.

În acest context, autoritățile locale sunt puse în fața unei decizii dificile: clarificarea urgentă a cadrului legal și găsirea unei soluții care să asigure atât respectarea legii, cât și continuitatea serviciului public, potrivit observatornews.ro.

Până atunci, călătorii cer garanții privind siguranța și funcționarea normală a transportului în comun, într-un oraș în care mobilitatea urbană depinde în mare măsură de rețeaua de troleibuze.