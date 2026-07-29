Primăria Capitalei finanțează reabilitarea fațadelor degradate. Proprietarii pot primi sprijin financiar, dar și amenzi dacă refuză lucrările

Noul regulament introduce un sistem de finanțare care permite proprietarilor să beneficieze de sprijin din partea Primăriei Municipiului București, dar stabilește și sancțiuni pentru cei care ignoră notificările sau refuză efectuarea lucrărilor.

Ciprian Ciucu: „Siguranța publică și protejarea patrimoniului sunt prioritare”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că obiectivul programului este reducerea riscurilor pentru populație și conservarea valorii istorice a clădirilor.

„De ce contează pentru proprietari? Siguranța publică. Bucăți de tencuială sau elemente decorative căzute de la clădirile vechi pun în pericol trecătorii. Programul rezolvă exact aceste situații de risc. Bucureștiul devine mai frumos. Zonele istorice își recapătă aspectul original, cu materiale și elemente decorative păstrate autentic.”

Autoritățile susțin că proiectul reprezintă un pas important pentru protejarea patrimoniului construit și pentru creșterea atractivității zonelor istorice ale Capitalei.

Cum va începe programul de reabilitare

Implementarea regulamentului va debuta cu inventarierea tuturor clădirilor care au fațade degradate. În funcție de gradul de deteriorare, municipalitatea va stabili Zonele de Acțiune Prioritară, unde intervențiile vor începe cu prioritate.

După identificarea imobilelor, proprietarii vor primi notificări oficiale și vor beneficia de sprijin tehnic din partea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS). Instituția va oferi asistență pentru întocmirea documentației necesare, obținerea avizelor și emiterea autorizațiilor de construire, astfel încât procesul administrativ să fie simplificat.

După finalizarea etapelor birocratice, lucrările de punere în siguranță și de restaurare a fațadelor vor putea începe.

Primăria acoperă până la 70% din costurile lucrărilor

Una dintre cele mai importante prevederi ale regulamentului este schema de finanțare destinată proprietarilor.

Municipalitatea va suporta 70% din valoarea lucrărilor, în timp ce proprietarii vor contribui cu diferența de 30%, sumă care trebuie asigurată înainte de începerea intervențiilor.

Există însă și alte variante pentru cei care doresc sau au nevoie de sprijin suplimentar. Proprietarii care aleg să suporte integral costurile din fonduri proprii vor beneficia în continuare de facilități importante, inclusiv emiterea rapidă a avizelor și autorizațiilor, scutirea taxelor aferente autorizației de construire și scutirea de la plata impozitului pe clădire pentru o perioadă de cinci ani după finalizarea lucrărilor.

Pentru persoanele cu venituri reduse, Primăria Municipiului București poate prelua temporar întreaga finanțare, în urma unei anchete sociale. Totodată, cei care nu își permit să achite contribuția imediat vor avea posibilitatea să plătească suma în rate, eșalonate pe o perioadă de până la cinci ani.

Clădirile cu risc seismic ridicat sunt excluse din program

Regulamentul stabilește clar că imobilele încadrate în clasa I de risc seismic nu pot beneficia de acest program de reabilitare a fațadelor.

În cazul acestora, consolidarea structurii reprezintă prioritatea absolută, iar lucrările de restaurare a exteriorului vor putea fi realizate doar după finalizarea intervențiilor de consolidare prin programele dedicate gestionate de AMCCRS.

Pentru clădirile aflate în zone construite protejate, regulile sunt și mai stricte. Elementele decorative originale trebuie conservate, materialele utilizate trebuie să fie compatibile cu cele istorice, iar amplasarea unor reclame sau panouri publicitare care afectează aspectul arhitectural va fi interzisă.

Amenzi de până la 8.000 de lei și majorarea impozitului cu 500%

Regulamentul introduce și măsuri coercitive pentru proprietarii care refuză să respecte obligațiile legale.

Persoanele care ignoră notificările autorităților, refuză efectuarea lucrărilor sau nu respectă termenele stabilite riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 8.000 de lei.

În situațiile în care proprietarii continuă să nu intervină, Primăria va putea executa lucrările în locul acestora și va recupera ulterior integral costurile suportate.

Mai mult, autoritățile locale vor putea aplica una dintre cele mai severe sancțiuni fiscale prevăzute de regulament, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu până la 500%, măsură menită să descurajeze abandonarea imobilelor și degradarea patrimoniului construit.

Prin noul regulament, administrația Capitalei încearcă să accelereze procesul de reabilitare a clădirilor istorice, să reducă riscurile pentru pietoni și să ofere proprietarilor atât sprijin financiar, cât și facilități fiscale, în schimbul restaurării fațadelor care definesc identitatea arhitecturală a Bucureștiului.