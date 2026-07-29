Erdogan dă șah-mat: Turcia pune mâna pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din Irak

Mișcarea vine pe fondul intensificării cooperării dintre Ankara și Bagdad în domeniul energiei și al securității.

Anunțul a fost făcut marți, în timpul vizitei oficiale la Ankara a premierului irakian Ali al-Zaidi, primit de președintele Recep Tayyip Erdogan. În paralel cu întâlnirea dintre cei doi lideri, Turkish Petroleum și BP au semnat acordul prin care compania turcă intră în acționariatul BP Energy Company of Kirkuk Limited (BPECKL), operatorul proiectului din Kirkuk.

Turcia mizează pe rezerve estimate la 3 miliarde de barili

Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat că parteneriatul va permite TPAO să participe direct la dezvoltarea unor rezerve estimate la aproximativ 3 miliarde de barili de petrol.

„Prin acest acord, Turkish Petroleum își consolidează prezența internațională și devine partener în unul dintre cele mai importante proiecte petroliere din Irak”, a transmis oficialul turc.

La rândul său, BP a confirmat tranzacția și a salutat intrarea companiei turce în proiectul din Kirkuk.

Mai mult decât un simplu acord comercial

Presa turcă relatează că înțelegerea reprezintă un pas strategic pentru Ankara, care încearcă să își extindă influența în sectorul energetic regional și să transforme Turcia într-un hub pentru transportul petrolului și gazelor naturale dintre Orientul Mijlociu și Europa.

Acordul vine după mai multe luni de negocieri între TPAO și BP. Încă din februarie, cele două companii semnaseră un memorandum privind cooperarea în proiecte petroliere și de gaze naturale din Irak, Libia și Asia Centrală, iar câmpurile petroliere din Kirkuk erau considerate prioritatea principală.

Vizita premierului irakian, dominată de energie și securitate

În cadrul întâlnirii cu Ali al-Zaidi, președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcia și Irakul urmăresc extinderea cooperării în domeniile energiei, apărării și infrastructurii.

Cei doi lideri au discutat inclusiv despre dezvoltarea unor noi coridoare energetice și despre viitorul transportului petrolului irakian către portul turcesc Ceyhan, una dintre principalele porți de export spre Marea Mediterană.

Negocierile pentru conducta Kirkuk–Ceyhan continuă

Deși Ankara și Bagdad intenționau să prelungească acordul privind funcționarea conductei petroliere Kirkuk–Ceyhan, în timpul vizitei nu a fost semnat un nou protocol.

Potrivit Reuters, cele două guverne continuă negocierile pentru un acord mai amplu privind cooperarea energetică, după expirarea vechiului tratat care reglementa transportul petrolului prin această conductă strategică.

Conducta Kirkuk–Ceyhan este una dintre cele mai importante rute de export pentru petrolul din nordul Irakului și are un rol esențial în planurile Bagdadului de a diversifica rutele de export, într-un context regional marcat de tensiuni și riscuri pentru transportul maritim prin Golful Persic.