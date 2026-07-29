Se schimbă permisul auto! Milioane de șoferi din UE vor fi afectați de noile reguli anunțate la Bruxelles

Executivul european subliniază că noile reguli reprezintă una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în domeniul circulației rutiere și fac parte din strategia europeană pentru reducerea victimelor accidentelor de trafic.

Șoferii de 17 ani vor putea conduce în toate statele membre în anumite condiții

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui sistem unitar de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani. Astfel, toate statele membre vor avea posibilitatea de a aplica un model comun prin care adolescenții vor putea conduce un autovehicul doar în prezența unui conducător auto experimentat.

Comisia Europeană consideră că această măsură va permite acumularea unei experiențe practice înainte de obținerea permisului complet și va contribui la reducerea riscurilor generate de lipsa de experiență a șoferilor aflați la început de drum.

În același timp, noii conducători auto vor intra într-o perioadă de probă, în care comportamentul în trafic va fi atent monitorizat, iar regulile vor deveni mai stricte pentru încălcările grave ale legislației rutiere.

Examenul auto și pregătirea viitorilor șoferi vor fi modernizate

Strategia prezentată de Comisia Europeană prevede modificarea modului în care sunt organizate cursurile de pregătire și examenul pentru obținerea permisului de conducere.

Accentul va fi pus pe prevenirea accidentelor și pe protejarea participanților vulnerabili la trafic. Viitorii șoferi vor trebui să demonstreze că înțeleg riscurile la care sunt expuși pietonii, bicicliștii, utilizatorii trotinetelor electrice și ai altor mijloace moderne de deplasare.

De asemenea, evaluarea abilităților de conducere va include criterii adaptate noilor realități din trafic, în condițiile în care mobilitatea urbană s-a schimbat semnificativ în ultimii ani.

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Permisul digital va deveni valabil în întreaga Uniune Europeană

Un alt element esențial al reformei îl reprezintă introducerea permisului de conducere digital.

Documentul electronic va avea aceeași valoare juridică precum permisul fizic și va putea fi utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene. Autoritățile europene susțin că această măsură va simplifica verificările efectuate de poliție și va reduce birocrația pentru cetățeni și administrațiile naționale.

Implementarea permisului digital se va realiza etapizat, conform calendarului stabilit la nivel european, fiecare stat urmând să adapteze propriile sisteme informatice.

Suspendarea permisului nu va mai putea fi evitată prin mutarea în alt stat

O altă schimbare importantă vizează recunoașterea reciprocă a suspendării dreptului de a conduce.

În prezent, există situații în care un șofer sancționat într-un stat membru poate continua să conducă în alte țări din Uniunea Europeană. Noile reguli urmăresc eliminarea acestor diferențe legislative.

Astfel, sancțiunile aplicate pentru abateri grave vor produce efecte la nivelul întregii Uniuni Europene, ceea ce înseamnă că suspendarea permisului va fi recunoscută și aplicată de toate statele membre.

Potrivit Comisiei Europene, această măsură va contribui la combaterea comportamentului periculos în trafic și va asigura aplicarea uniformă a legislației rutiere în spațiul european.

Comisia Europeană va monitoriza implementarea noilor reguli

Executivul european a anunțat că va sprijini autoritățile naționale pe tot parcursul procesului de implementare.

Sprijinul va include ghiduri tehnice, schimburi de bune practici între statele membre, proiecte comune și monitorizarea permanentă a modului în care noile reguli sunt aplicate.

Obiectivul este ca toate țările Uniunii Europene să introducă măsurile într-un mod coordonat, evitând diferențele majore de interpretare și aplicare.

Siguranța rutieră rămâne una dintre marile priorități ale Uniunii Europene

Comisia Europeană atrage atenția că accidentele rutiere continuă să reprezinte una dintre principalele cauze ale deceselor pe drumurile europene.

Estimările instituției arată că aproximativ 19.400 de persoane și-au pierdut viața în accidente produse în statele membre pe parcursul anului 2025.

Noile reguli privind permisele auto fac parte din strategia europeană „Viziunea Zero”, prin care Uniunea Europeană și-a propus eliminarea completă a deceselor provocate de accidente rutiere până în anul 2050.

Până atunci, obiectivul intermediar este reducerea cu 50% a numărului de victime până în 2030, prin măsuri care vizează educația rutieră, modernizarea legislației și introducerea unor sisteme comune aplicabile în toate statele membre.

Mediafax