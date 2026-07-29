Un SUV chinezesc de lux a decis, singur, că proprietarul lui nu are voie să plece din China într-o expediție spre Europa

Povestea unei călătorii întrerupte de propria mașină

Un bărbat cu numele de familie Liu, din provincia chineză Henan, și-a propus o aventură pe care mulți o visează: un drum lung, cu mașina proprie, din China până în Europa. Vehiculul ales pentru această expediție a fost un Zeekr 9X, un SUV plug-in hibrid de lux, plin de tehnologie și funcții inteligente controlate din aplicație, potrivit carscoops.com.

Totul a mers bine până când mașina a trecut granița în Kazahstan. La scurt timp după aceea, ecranul multimedia al SUV-ului a afișat un mesaj neașteptat, de tip „cerere de dezactivare”, iar din acel moment o parte din funcțiile mașinii au devenit, pur și simplu, de nefolosit. Navigația a picat, sistemul audio nu a mai răspuns, iar clapeta electrică a rezervorului de combustibil a refuzat categoric să se deschidă. Restricțiile au durat peste 30 de ore, timp în care șoferul s-a văzut practic blocat undeva la marginea Asiei Centrale, cu o mașină scumpă care se comporta ca și cum tocmai ar fi fost furată.

Mașina putea fi condusă în continuare — direcția, frânele și motorul au funcționat normal —, însă proprietarul a considerat că blocarea celorlalte funcții i-a afectat serios experiența de utilizare. Mai mult, potrivit relatărilor, reprezentanța Zeekr știa dinainte despre planurile lui de călătorie, deoarece mașina fusese dusă la un service programat chiar înainte de plecare, dar nimeni nu l-a avertizat că ieșirea din China ar putea transforma SUV-ul într-un fel de seif ambulant.

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Explicația oficială: un sistem anti-furt care nu a ținut cont de proprietar

Confruntată cu situația, compania a explicat că blocarea a fost declanșată automat de un mecanism de securitate, activat în momentul în care sistemul de poziționare a detectat o prezență prelungită în afara Chinei. Practic, mașina a interpretat propria ieșire din țară ca pe un posibil semnal de furt, export ilegal sau contrabandă — un scenariu împotriva căruia producătorii chinezi de mașini electrice spun că se protejează în mod obișnuit.

Zeekr a mai precizat că, deși alimentarea electrică a clapetei rezervorului era blocată, exista totuși o soluție ascunsă: apăsarea timp de cinci secunde a butonului pentru luminile de avarie din habitaclu deschidea manual clapeta, iar portul de încărcare putea fi forțat printr-o apăsare fermă din exterior. Detaliul amuzant este că foarte puțini proprietari ar fi ghicit vreodată că butonul de avarie ascunde și rolul de „cheie de urgență” pentru rezervor.

Restricțiile au fost ridicate în cele din urmă printr-un cod de autorizare trimis către mașină, însă, conform informațiilor apărute ulterior, aceeași procedură ar fi trebuit repetată la fiecare nouă frontieră traversată pe parcursul drumului spre Europa — o perspectivă deloc încântătoare pentru cineva care plănuiește un traseu prin mai multe țări.

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Compania își cere scuze și promite schimbări

Cazul a stârnit rapid discuții aprinse pe rețelele sociale din China. Unii utilizatori au apreciat reacția rapidă a companiei, spunând că măsurile anunțate i-au liniștit, în timp ce alții s-au declarat nemulțumiți de faptul că funcțiile mașinii pot fi dezactivate fără acordul lor, considerând că le-au fost afectate drepturile de utilizare a propriului vehicul.

Zeekr a emis ulterior o declarație oficială prin care a recunoscut că, deși mecanismul de securitate a pornit de la o intenție bună, procedurile prea complicate și lipsa de transparență au creat inconveniente reale pentru utilizatori. Compania a anunțat, ca soluție imediată, o funcție de deblocare din aplicația proprie, prin care proprietarii pot genera singuri un cod de verificare pentru a-și debloca mașina fără să mai aștepte intervenția companiei.

Pe termen mai lung, Zeekr lucrează la o actualizare over-the-air care va introduce o opțiune numită „gardian pentru trecerea frontierei”, pe care fiecare proprietar o va putea activa sau dezactiva după cum dorește. Compania a mai anunțat înființarea unei linii telefonice disponibile non-stop, dedicată special șoferilor aflați deja în străinătate sau care plănuiesc călătorii internaționale.

Un analist din industrie, Liu Dingding, a declarat pentru Global Times că astfel de situații arată nevoia urgentă de a stabili limite clare pentru producătorii de mașini electrice, astfel încât funcțiile de control de la distanță să nu ajungă să încalce drepturile consumatorilor. Potrivit acestuia, pe măsură ce funcțiile inteligente ale mașinilor evoluează tot mai rapid, industria trebuie să găsească soluții care să prevină repetarea unor astfel de incidente.

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Nu este un caz izolat în lumea mașinilor „prea deștepte”

Episodul cu Zeekr nu este primul semnal de alarmă legat de sistemele inteligente ale mașinilor electrice chinezești. În februarie, un proprietar de LYNK & CO a fost implicat într-un accident după ce asistentul vocal al mașinii a stins din greșeală farurile, în loc de lumina de citit din interior, în timp ce vehiculul circula noaptea pe un drum neluminat. Compania și-a cerut scuze, a instalat o corecție pentru sistemul de comandă vocală și a dezactivat posibilitatea de a stinge farurile prin comandă vocală în timpul mersului.

Ironia întregii situații este că Zeekr vinde deja mașini în numeroase țări europene, unde trecerea frontierelor face parte din rutina zilnică a multor șoferi. Este de așteptat ca modelele comercializate oficial pe piața europeană să nu mai fie supuse acelorași restricții geografice — altfel, o simplă vacanță prin Alpi s-ar putea transforma într-un maraton de coduri de deblocare, verificări de identitate și apeluri disperate la linia de asistență.

Zeekr 9X este disponibil în România prin dealeri și importatori de pe piața auto locală la prețuri care pornesc de la aproximativ 110.000 de euro fără TVA (în jur de 130.900 de euro cu TVA inclus) pentru versiunea Max

Performanță Zeekr 9X : Putere de 1,030 kW și tehnologie 900V

Capacitățile dinamice ale acestui SUV depășesc așteptările tradiționale pentru un vehicul de peste 2.970 kg.

Accelerare 0-100 km/h în 3.1 secunde

Sprintul de la 0 la 100 km/h se încheie în doar 3,1 secunde, o performanță care rivalizează cu supercarurile sportive. Puterea combinată atinge 1.030 kW, echivalentul a 1.381 CP din configurația tri-motor electrică.

Platformă 900V cu încărcare ultra-rapidă 6C

Arhitectura electrică de 900 V permite încărcare la 6 C, ceea ce înseamnă că bateria se completează extrem de rapid. Datorită acestei tehnologii, puterea de încărcare ajunge la 420 kW când vehiculul se conectează la stații compatibile cu curent continuu.

Autonomie electrică de 380 km și totală de 1,250 km

În modul pur electric, Zeekr 9X parcurge 380 km conform ciclului CLTC sau aproximativ 300 km pe WLTP. Autonomia totală, combinând electric și termic, ajunge la 1.250 km. Bateria furnizată de CATL vine în două capacități: 55,1 kWh și 70 kWh.

Motor tri-motor plus motor 2.0T hibrid

Sistemul hibrid integrează trei motoare electrice cu un motor turbo de 2,0 litri care operează cu eficiență termică de peste 46%. Astfel, Zeekr 9X combină performanța electrică instantanee cu autonomia extinsă a unui motor termic eficient.