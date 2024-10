Restricții de circulație pe mai multe șosele din țară din cauza ceții și a unor accidente

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, duminică dimineața, „traficul rutier este în continuare restricționat pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 64, pe sensul de mers spre litoral, în zona localității Lehliu-Gară, județul Călărași, pentru a permite extragerea autotrenului răsturnat pe carosabil”.

De asemenea, sunt impuse restricții de trafic pe un sens pe DN7 Deva-Arad, la kilometrul 473, în localitatea Bătuța, județul Arad. Remorca unui autocamion încărcat cu bobine din cauciuc a luat foc în deplasare, șoferul reușind să se autoevacueze, fără a suferi leziuni. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 09:00.

În plus, este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Gorj și Vâlcea.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A3 București-Brașov, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, se circulă pe un carosabil parțial umed, cu vizibilitate bună și valori normale de trafic, a precizat Infotrafic.

(sursa: Mediafax)