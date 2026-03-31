Sanctuarul de urși din Belița revine în circuitul vizitabil

Odată cu redeschiderea, vizitatorii vor putea vedea noii rezidenți ai parcului veniți din străinătate. În toamna anului 2025, sanctuarul a devenit cămin pentru urșii Frol și Frosia, sosiți din Ucraina. Cu mai puțin de o lună în urmă, parcul i-a primit și pe Florencia și Gordo, care au călătorit mii de kilometri din Argentina până în Bulgaria.



Printre noile atracții se numără o zonă informativă și expozițională care include o experiență VR unică, intitulată 'Home' ('Acasă'), au declarat reprezentanții parcului. Centrul de vizitatori renovat a fost inaugurat în luna septembrie a anului trecut, în cadrul celebrărilor dedicate celei de-a 25-a aniversări a Fundației 'Four Paws' în Bulgaria și înființării Sanctuarului pentru urși din Belița.



Parcul a mai anunțat că, după luni de hibernare, urșii încep acum să iasă în căutarea hranei. Ca și în sălbăticie, dieta lor principală constă în fructe, precum mere, pere, prune și struguri. De asemenea, sunt hrăniți cu castraveți, salată, morcovi, pește și miere.



Printre primii care s-au trezit anul acesta se numără Riku, Teddy, Seida, Vesko și Iva. În schimb, exemplarele cu numele Ieta, Mima, Marinka și Suzana nu au ieșit din hibernare. Având în vedere încălzirea vremii, acest lucru este așteptat să se întâmple în curând, înainte de redeschiderea parcului. Anul trecut, Mima a fost cea mai somnoroasă, hibernând timp de 165 de zile, au precizat reprezentanții parcului.



În prezent, sanctuarul găzduiește 18 urși salvați din Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord, Serbia, Croația, Ucraina și Argentina.



La începutul acestei luni, parcul și-a luat rămas-bun cu tristețe de la Rada, o 'ursoaică dansatoare' în vârstă de 34 de ani, care a murit din cauza unei boli de inimă. În ciuda trecutului dificil, Rada a devenit unul dintre cele mai îndrăgite animale din sanctuar, au declarat reprezentanții parcului.



Înainte de redeschidere, echipa Sanctuarului pentru urși din Belița le reamintește vizitatorilor că hrănirea animalelor și producerea de zgomote puternice sunt strict interzise, pentru a asigura liniștea și starea de bine a urșilor.



Știre selectată de BTA pentru promovare și publicare de către AGERPRES, fără intervenție pe text, conform acordului de colaborare dintre agenții.

AGERPRES