Scandal la Spitalul Județean Bacău: Internări fictive pentru pensii de invaliditate

Trei persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate de luare de mită și fals intelectual.

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre șefa Secției de Psihiatrie, asistenta-șefă și un asistent medical. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău au efectuat percheziții atât la unitatea medicală, cât și la domiciliile suspecților.

Care era șpaga pentru internări fictive

Din datele prezentate de anchetatori reiese suspiciunea că, în perioada ianuarie 2024 – aprilie 2026, cadrele medicale ar fi primit în mod repetat sume cuprinse între 300 și 650 de lei pentru fiecare internare, cu scopul de a dispune spitalizări de zi sau internări continue în mod fictiv.

Surse judiciare indică faptul că sumele de bani ar fi fost colectate în special de asistenta-șefă și de asistentul medical, care ar fi transferat ulterior o parte din bani către medicul șef de secție.

Aceste internări ar fi fost consemnate în documente medicale oficiale, utilizate ulterior pentru emiterea de scrisori și referate medicale.

Acte medicale pentru pensii de invaliditate

Anchetatorii susțin că actele medicale emise fraudulos ar fi fost folosite de pacienți pentru a obține sau menține grade de invaliditate în cadrul sistemului de pensii, în vederea acordării indemnizațiilor aferente.

Percheziții de amploare

În urma perchezițiilor desfășurate au fost ridicate telefoane mobile, documente și alte probe considerate relevante pentru anchetă.

De asemenea, anchetatorii au descoperit circa 32.000 de euro în mai multe locații aparținând suspecților, sumă pentru care a fost instituit sechestru asigurător.

După audieri, cei trei suspecți au fost inițial reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, medicul șef și asistenta-șefă au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiecare cu o cauțiune de 50.000 de lei, în timp ce asistentul medical a fost plasat sub control judiciar fără cauțiune.

În plus, medicului șef i-a fost interzisă exercitarea funcției și profesiei în cadrul spitalului, iar celorlalți doi inculpați li s-a interzis desfășurarea activității profesionale la aceeași unitate medicală, pe durata măsurii preventive, potrivit stiripesurse.ro.