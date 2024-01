Școli închise din cauza ninsorilor într-un mare județ al României. Elevii vor sta mâine acasa

Cursuri suspendate în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Iași marți, 9 ianuarie, anunță Prefectura județuilui Iași. Decizia a fost luată luni seară de către membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași întruniți într-o ședință extraordinară. Județul Iași se află sub avertizare Cod Galben de ninsori și viscol din data de 7 ianuarie, ora 18, până în data de 9 ianuarie, ora 10.

„Astăzi au fost probleme mari atât în mediul urban, în municipiul Iași, dar și pe drumurile din județ. Din păcate, meteorologii ne-au anunțat că ninsorile vor continua, iar zăpada va fi viscolită. În plus, temperaturile vor scădea și mai mult. Urmează o perioadă geroasă. Am văzut ce s-a întâmplat astăzi când orașul a fost paralizat în multe momente. Dacă pe străzile principale se circula cu greu, pe arterele secundare era aproape imposibil. Și în județ au fost probleme, fiind afectate foarte multe persoane care fac naveta, inclusiv cadre didactice. De altfel, am discutat astăzi și cu reprezentanții sindicatelor din învățământ și mi-au confirmat problemele cauzate de zăpadă și viscol. Siguranța cetățenilor trebuie să primeze, iar în acest moment nici reprezentanții Primăriei Iași și nici cei ai Consiliului Județean nu pot garanta că marți se va putea circula în siguranță, că elevii nu vor îngheța prin stații sau în mijloace de transport blocate în zăpadă. De aceea, s-a luat decizia ca școlile să suspende cursurile, cu recuperarea orelor, modul de recuperare urmând a fi decis la nivelul fiecărei unități de învățământ”, a declarat Bogdan Cojocaru, prefectul județului Iași.

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență va fi comunicată prin intermediul Inspectoratului Școlar tuturor directorilor unităților de învățământ și cadrelor didactice.

„Am solicitat tuturor instituțiilor să fie în alertă în toată această perioadă și să intervină rapid în funcție de specificul situațiilor sesizate. De asemenea, utilajele de deszăpezire vor continua să acționeze pe toate categoriile de drum din județ. Se va acorda o atenție sporită cazurilor medicale. Sunt oameni care trebuie să ajungă la spitale, au nevoie de dializă, de alte servicii medicale. Aceste situații vor fi prioritățile tuturor instituțiilor în această perioadă”, a adăugat prefectul județului Iași.

(sursa: Mediafax)