Sezonul de schi de anul acesta din Poiana Brașov, mai scurt şi mai slab faţă de 2021-2022

"A fost cel mai întârziat debut de sezon din istoria cunoscută a Poienii Braşov, cu foarte multe zile cu temperaturi pozitive, cu puţine ninsori, un sezon în care pregătirea domeniului schiabil s-a bazat pe producerea de zăpadă artificială în zilele cu temperaturi sub - 4 grade. Domeniul schiabil din Poiana Braşov a rămas totuşi opţiunea preferată de braşoveni şi turişti, datorită calităţii şi dimensiunii pârtiilor, diversităţii gradelor de dificultate, sistemului de transport pe cablu, şi în condiţiile în care toate staţiunile montane s-au confruntat cu aceleaşi probleme. Acest fapt rezultă şi din numărul de schiori şi snowboarderi care au ales Poiana Braşov, înregistrându-se un total de 1.256.509 de treceri prin turnichete. Sezonul a început (...) în 28 ianuarie şi s-a încheiat după sărbătorile de Paşti, în 23 aprilie, ceea ce înseamnă 86 de zile în care s-a schiat în condiţii bune, mai ales în partea superioară masivului. Anul trecut, schiul în Poiană a început oficial în 24 decembrie, a durat 122 de zile şi s-au înregistrat peste 2 milioane de treceri prin turnichete", reiese din analiza efectuată de Primăria Braşov.



Anul acesta au fost produse aproape 400.000 de metri cubi de zăpadă artificială (399.134,4 mc) în 45 de zile, în care au funcţionat instalaţiile, cu o temperatură medie de producţie de -5,5 grade C , dintre care în 17 zile s-a produs zăpadă 24 de ore din 24.



În ce priveşte intervenţiile Salvamont Poiana Braşov, în acest an au fost 380 de cazuri, implicând 388 de persoane care s-au accidentat, rătăcit sau a trebuit să fie evacuate. Majoritatea acestora au fost salvate de pe pârtii, restul fiind turişti aflaţi la plimbare în zona montană sau în staţiune.



Cea mai aglomerată lună a fost februarie, când 273 de persoane au avut nevoie de ajutorul Salvamont Poiana Braşov.



Din numărul total de solicitări, 133 de persoane au fost predate structurilor SAJ/SMURD şi două echipajului de la Punctul de Operare Aeromedical Braşov, în vederea transportului către unităţile spitaliceşti, iar alte două persoane au fost declarate decedate.



Conform coordonatorului Serviciului Salvamont, viceprimarul Sebastian Rusu, comparativ cu sezonul trecut, media numărului de incidente zilnice s-a redus puţin.



"Comparativ cu anul trecut, am constatat o scădere a numărului de incidente de pe pârtii, dar şi o scădere a numărului de persoane echipate inadecvat activităţilor montane, acestea reprezentând doar 12,5% din totalul incidentelor", a mai spus viceprimarul Sebastian Rusu.