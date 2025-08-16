Sibiu: Un copil de doi ani a murit, după ce a fost lovit de o mașină

Potrivit autorităților de poliție, accidentul s-a produs în timpul nopții de vineri spre sâmbătă, când copilul ar fi pătruns pe carosabil, fiind surprins și lovit de un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani.

Potrivit Serviciului de Ambulanță al județului Sibiu, la fața locului au intervenit mai multe echipaje, printre care și un echipaj cu medic.

Echipele de intervenție au efectuat manevre de resuscitare timp de aproximativ o oră, însă victima nu a răspuns, fiind constatat decesul.

Șoferul a fost testat pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului.

(sursa: Mediafax)