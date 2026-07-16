Șofer de TIR, extras cu forța din cabină după ce a lovit o autospecială de Poliție pe DN1. Negociator și trupe speciale, mobilizate la Bușteni

Totul a început după ce administratorul unei firme de transport a alertat autoritățile, semnalând că unul dintre angajații săi, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule de mare tonaj, și-a schimbat inexplicabil traseul și manifesta un comportament neobișnuit.

Șoferul nu a oprit la semnalele Poliției și și-a continuat deplasarea pe DN1

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, echipajele au încercat să oprească TIR-ul folosind semnalele regulamentare, însă conducătorul auto a ignorat solicitările și și-a continuat deplasarea pe sensul Brașov – Ploiești.

Reprezentanții IPJ Prahova au transmis:

„Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au intervenit pentru gestionarea unei situaţii operative produse pe Drumul Naţional 1, în zona oraşului Buşteni. Sesizarea a fost făcută de administratorul unei societăţi comerciale de transport, care a informat poliţiştii că un angajat, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, şi-ar fi modificat nejustificat traseul şi ar manifesta un comportament neobişnuit."

După mai multe minute, șoferul a tras pe dreapta în apropierea unui centru comercial din Bușteni, însă situația a escaladat rapid.

Autospecială de Poliție avariată în timpul intervenției

În momentul în care polițiștii au încercat să îl determine să coboare din cabina camionului, bărbatul a pornit din nou ansamblul de vehicule și a acroșat ușor o autospecială de Poliție.

Autoritățile precizează că impactul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale, fără persoane rănite.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a explicat:

„Ulterior, acesta a oprit în zona unui centru comercial din oraşul Buşteni, iar în momentul în care poliţiştii au încercat să îl determine să coboare din autovehicul, ar fi pus în mişcare ansamblul de vehicule şi ar fi acroşat uşor o autospecială de Poliţie. În urma incidentului au fost înregistrate doar pagube materiale."

Negociator și forțe speciale, mobilizate pentru gestionarea incidentului

După incident, șoferul a refuzat să coopereze cu forțele de ordine și a adresat amenințări privind propria persoană, motiv pentru care autoritățile au decis să trateze cazul cu maximă precauție.

La fața locului au fost mobilizați polițiști, jandarmi și alte structuri specializate, iar un negociator al Poliției Române a încercat să îl convingă pe bărbat să renunțe la gesturile sale și să iasă din cabina camionului fără incidente.

În paralel, în spațiul public au apărut informații și imagini de la fața locului care indicau o atmosferă extrem de tensionată în zona Gura Diham, unde martorii susțineau că șoferul ar fi aruncat cu diverse obiecte spre polițiști și ar fi rămas baricadat în cabină în așteptarea intervenției forțelor speciale. Aceste informații au circulat în timpul desfășurării operațiunii și au ilustrat amploarea mobilizării autorităților.

Un martor a declarat:

„Nici acum nu s-a dat jos din mașină. Aruncă cu tot ce are prin cabină în polițiști. Se pare că se așteaptă intervenția mascaților!”

Până în acest moment, autoritățile nu au confirmat oficial informațiile potrivit cărora șoferul s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. Aceste aspecte urmează să fie clarificate în cadrul anchetei.

Intervenția s-a încheiat fără victime

După negocieri și intervenția echipelor specializate, bărbatul a fost extras în siguranță din cabina TIR-ului și plasat în custodia polițiștilor.

IPJ Prahova a transmis că verificările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul și pentru clarificarea motivelor care au stat la baza comportamentului manifestat de șofer.

„În urma intervenţiei, bărbatul a fost extras din cabina autovehiculului în siguranţă şi se află în prezent în custodia poliţiştilor. În continuare, poliţiştii efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, precum şi pentru clarificarea motivelor care au condus la manifestarea acestui comportament."

La finalul intervenției, circulația pe DN1 a fost reluată în condiții normale, după ce zona a fost securizată.

Agerpres