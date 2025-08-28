Caz șocant la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. O femeie a fost jefuită chiar în timp ce se afla pe masa de operație

Hoțul – un tânăr de aproximativ 20–25 de ani, purtând ghiozdan – s-a prezentat drept fiul pacientei, care se afla la o procedură medicală, păcălind atât personalul, cât și pacienții din salon. În urma furtului, acesta a luat un portofel cu 3.500 de lei, un lănțișor de aur, acte de identitate și mai multe carduri bancare, scrie Ziarul de Iași.

„Este inadmisibil ca într-un spital public de talie mare să se întâmple asemenea furturi fără ca autoritățile să intervină. Hoțul a intrat "la pont", ceea ce sugerează că există complici în interior – angajați, paznici sau alte persoane cu acces. Pacienții sunt complet lipsiți de protecție”, a declarat femeia, vizibil revoltată.

Reprezentanții Poliției Iași au confirmat incidentul.

„La data de 25 august, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Iași au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că un individ ar fi pătruns într-o unitate medicală din municipiu și ar fi sustras o geantă ce conținea mai multe bunuri. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale ce se impun”, se arată într-un comunicat al Poliției Iași.