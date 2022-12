Inconștiență bahică: Un tânăr băut și fără permis a provocat un accident cu victime și a fugit

Polițiștii din Drobeta-Turnu Severin au fost sesizați de un bărbat, vineri dimineața, că pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la intersecția cu strada Șincai s-a produs un accident rutier.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că un tânăr de 18 ani, din comuna Breznița-Ocol, în timp ce conducea mașina pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la intersecția cu strada Șincai nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a lovit un semafor electric, iar în urma impactului acesta s-a rupt și a căzut peste un autoturism parcat regulamentar.

După impact, șoferul a părăsit autoturismul și locul producerii accidentului, fără încuviințarea polițiștilor.

Din verificările efectuate de polițiștii, tânărul a fost identificat, stabilindu-se că acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mașina i-a fost încredințată de un bărbat de 32 de ani, care cunoștea faptul că tânărul nub are permis de conducere.

La solicitarea polițiștilor, tânărul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind dus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma accidentului, bărbatul de 32 de ani, care era pasager în autoturism, a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

De asemenea, tânărul a prezentat polițiștilor certificatul de înmatriculare al autoturismului având dovada efectuării inspecției tehnice periodice falsă.

Fața de tânărul de 18 ani se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, iar față de bărbatul de 32 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințarea unui vehicul unei persoane despre care se cunoaște că nu posedă permis de conducere.