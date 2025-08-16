Un tânăr a murit electrocutat, după ce a încercat să monteze un cablu

Dezvăluiri. Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO ce vrea Putin, de fapt. "Nu a fost ușor"
Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Giubega au fost sesizați de mama tânărului, care a găsit fiul inconștient în locuință.
În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, decesul a fost constatat.
Cercetările au fost demarate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.
În plus, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale.
(sursa: Mediafax)
