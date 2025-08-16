x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   15:05
Un tânăr a murit electrocutat, după ce a încercat să monteze un cablu

Un tânăr de 18 ani a decedat, vineri, după ce s-a electrocutat încercând să monteze un cablu de televizor, anunță IPJ Dolj.

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Giubega au fost sesizați de mama tânărului, care a găsit fiul inconștient în locuință.

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, decesul a fost constatat.

Cercetările au fost demarate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

În plus, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: electrocutare deces cablu
