Un tânăr a murit electrocutat, după ce a încercat să monteze un cablu

Un tânăr de 18 ani a decedat, vineri, după ce s-a electrocutat încercând să monteze un cablu de televizor, anunță IPJ Dolj.