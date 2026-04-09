Tânăr reținut după un accident pe DN1: conducea fără permis și era băut

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, accidentul s-a produs în noaptea de 8 spre 9 aprilie, în jurul orei 01:00. Polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier soldat cu pagube materiale pe Drumul Național 1 (E60), în zona kilometrului 119, pe raza stațiunii Sinaia. Din primele verificări a reieșit că un tânăr de 20 de ani ar fi condus un autoturism și ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 39 de ani.

După producerea accidentului, conducătorul autoturismului și-ar fi continuat deplasarea în direcția municipiului Ploiești. Polițiștii au reușit să oprească vehiculul la scurt timp, după aproximativ trei kilometri. În urma verificărilor în bazele de date, oamenii legii au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, polițiștii au constatat că plăcuțele de înmatriculare montate pe autoturism erau atribuite unui alt vehicul. Având în vedere probele administrate în cauză, polițiștii rutieri au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului. Acesta urmează să fie prezentat unității de parchet competente, pentru a se decide dacă va fi dispusă o altă măsură preventivă. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)