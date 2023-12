Tânără de 18 ani din Suceava, salvată miraculos de neurochirurgii ieșeni

Echipa de neurochirurgi de la Iași a decis să intervină chirurgical. Operația a fost dificilă, dar medicii au reușit să îndepărteze tumora în totalitate.

“Un copil care își dorește o carieră de fizician a fost diagnosticat cu o tumoră la nivelul creierului mic. Din păcate, nu am putut să-i facem ventriculostomie endoscopică, adică o cale anatomică de deblocare a lichidului cefalorahidian, datorită faptului că spațiul era atât de comprimat încât nu permitea introducerea unui endoscop de 4 mm diametru. Împreună cu echipa medicală pe care o coordonez ne considerăm niște oameni normali care facem ceea ce trebuie să facă un medic. Pentru asta ne-am educat, pentru asta am fost educați, pentru asta ne educăm în continuare și ne vom educa până nu vom mai putea ține bisturiul în mână. Obligația noastră morală față de semenii noștri, față de această țară, este să dăm înapoi ceea ce societatea ne-a putut oferi. Adică ne-a oferit un sistem de învățământ în care să ne educăm, ne-a oferit posibilitatea să ne practicăm meseria așa cum ne dorim, să avem toate dotările necesare și cred că este normal și firesc să se întâmple lucrul acesta. A fost o săptămână lungă pentru noi, pentru că fiecare caz l-am tratat cu toată seriozitatea, cu toată responsabilitatea și am depus eforturi, atât fizice, cât și psihice, ca lucrurile să meargă așa cum trebuie”, declară Conf. Univ. Dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași: https://fb.watch/oJhhn6XJTa/

Medicii au operat tânăra: „S-a reușit o rezecție maximală a acestei tumori, microscopic totală a acestei tumori, cu o evoluție foarte bună postoperatorie. Așteptăm rezultatul anatomopatologic și în funcție de asta va urma sau nu tratamentul adjuvant, adică oncologic”.

Andreea se află acum în recuperare și își revine treptat.

“Încep să mănânc din nou. Îmi revin. Greu. Nu știu. Nu mă așteptam să fie o problemă atât de mare. Eu știam că am probleme de mult timp și nu aveam echilibru și îmi tremura mâna, dar nu știam că am această problemă, atât de gravă”, declară fata.

Andreea și-a refăcut planurile pentru viitor. Cu o determinare sporită și o nouă apreciere pentru viață, tânăra își dorește să devină fizician și să exploreze misterele universului. Visul ei este să urmeze studii de fizică la o universitate de prestigiu, iar prima provocare pe care o are în față este examenul de bacalaureat.

(sursa: Mediafax)