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Tânără pe trotinetă, rănită grav de un autoturism

de Redacția Jurnalul    |    01 Iul 2026   •   20:45
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Tânără pe trotinetă, rănită grav de un autoturism
Antena 3/O tânără pe trotinetă a fost spulberată de o mașină și a ajuns la spital

O tânără în vârstă de 25 de ani, care se deplasa cu o trotinetă electrică, a fost transportată la spital, miercuri, după ce a fost lovită de un autoturism într-un accident rutier produs la intersecţia bulevardelor Calea Dumbrăvii şi Mihai Viteazul din municipiul Sibiu, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

"Un echipaj SMURD cu medic şi o ambulanţă SAJ au intervenit de urgenţă în Piaţa Aurel Vlaicu la un accident rutier unde o femeie care circula pe o trotinetă electrică a fost acroşată de un autoturism. Femeia în vârstă de 25 de ani a suferit un traumatism costal şi a fost transportată la UPU Sibiu conştientă", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit că o femeie în vârstă de 66 de ani, domiciliată în localitatea Chirpăr judeţul Sibiu, care conducea un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazul, la intersecţia cu bulevardul Calea Dumbrăvii, din cauze care urmează să fie stabilite, nu ar fi acordat prioritate de trecere şi a intrat în coliziune cu trotineta electrică condusă de tânăra de 25 de ani, domiciliată în judeţul Hunedoara. AGERPRES

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