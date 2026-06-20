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Trotinetele electrice fac o nouă victimă în Sibiu: O adolescentă a pierdut controlul trotinetei și s-a izbit de asfalt

de Redacția Jurnalul    |    20 Iun 2026   •   16:40
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Trotinetele electrice fac o nouă victimă în Sibiu: O adolescentă a pierdut controlul trotinetei și s-a izbit de asfalt
pixabay.com/Minoră rănită după ce a căzut de pe trotineta electrică

O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost rănită şi transportată la spital după ce a căzut cu trotineta electrică pe care o conducea pe carosabil, o stradă din localitatea Cisnădie, informează, sâmbătă, IPJ Sibiu.

Potrivit sursei citate, din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Cetăţii, în localitatea Cisnădie, adolescenta, din cauze care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a căzut pe carosabil.

"Minora a suferit vătămări corporale şi a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier. Fără probleme de trafic", a transmis IPJ Sibiu.

AGERPRES

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Subiecte în articol: Trotineta electrică victima sibiu adolescenta asfalt
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