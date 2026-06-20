Trotinetele electrice fac o nouă victimă în Sibiu: O adolescentă a pierdut controlul trotinetei și s-a izbit de asfalt

Potrivit sursei citate, din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Cetăţii, în localitatea Cisnădie, adolescenta, din cauze care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a căzut pe carosabil.



"Minora a suferit vătămări corporale şi a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier. Fără probleme de trafic", a transmis IPJ Sibiu.

AGERPRES