Misiune salvatoare în zi de Paște! Tată și fiu, recuperați de salvamontiști după ce au rămas blocați în zăpadă în Cheile Oltețului

"Pentru găsirea acestora au fost mobilizate două echipaje de jandarmi montani din cadrul posturilor montane Olăneşti şi Voineasa, împreună cu salvamontiştii din cadrul Salvamont Brezoi şi un echipaj SMURD. Cele două persoane au fost găsite în jurul orei 04:30, în zona Cheile Olteţului. Acestea se aflau în autoturismul personal, care rămăsese suspendat în zăpadă. Deşi forţele de intervenţie au încercat să scoată autoturismul, acest lucru nu a fost posibil, din cauza stratului mare de zăpadă şi a porţiunilor îngheţate de drum. Autoturismul a fost lăsat în zonă, urmând a fi recuperat ulterior", au explicat cei de la Jandarmeria Vâlcea, într-un comunicat transmis duminică.



Potrivit sursei citate, bărbatul în vârstă de 51 de ani şi fiul său, de 18 ani, au plecat din localitatea Comanca cu intenţia de a ajunge în zona Cascada Apa Spânzurată, însă nu au mai putut fi contactaţi. Alerta a fost dată prin serviciul de urgenţă 112, în jurul orei 00:10, de către soţia bărbatului, care a precizat că ultima discuţie telefonică avusese loc în jurul orei 16:00.



Cele două persoane au fost transportate în siguranţă până în oraşul Brezoi, de unde au fost preluate de soţia bărbatului. Din fericire, acestea nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.



Jandarmii montani recomandă "persoanelor care intenţionează să desfăşoare activităţi de drumeţie sau deplasări în zona montană să se informeze în prealabil asupra stării traseelor şi a condiţiilor meteorologice, să evite drumurile neamenajate sau acoperite de zăpadă şi să comunice apropiaţilor itinerariul ales. În cazul apariţiei unor situaţii de risc, este important să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112".