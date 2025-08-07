Trafic oprit pe autostrada București-Constanța din cauza unui incendiu de vegetație

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Aug 2025   •   11:21
Traficul este oprit joi pe autostrada București-Constanța din cauza unui incendiu de vegetație.

Centrul Infotrafic anunță că în zona localității Fetești, județul Ialomița, a avut loc un incendiu de vegetație, în urma căruia fumul afectează vizibilitatea pe autostrada A 2 București - Constanța, la kilometrul 152.

Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către București.

Se estimează reluarea traficului în jurul orei 11:30.

