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Prize USB, aer condiționat și validatoare contactless pentru noile tramvaie și troleibuze din București

de Redacția Jurnalul    |    08 Iun 2026   •   00:40
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Prize USB, aer condiționat și validatoare contactless pentru noile tramvaie și troleibuze din București
Vor fi cumpărate 179 de mijloace de transport noi

Duminică, Primăria Municipiului București a anunțat că va cumpăra, cu fonduri europene, 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027.

„Pentru a pregăti cât mai bine achizițiile, în ultimele zile am organizat întâlniri tehnice cu reprezentanții unor furnizori importanți de tramvaie și troleibuze, interesați de viitoarele licitații”, a anunțat Primăria Capitalei, într-o postare publicată pe Facebook.

Primăria a anunțat că în cadrul întâlnirilor tehnice au participat companiile Anadolu, Solaris, BMC și Automatica Mobility, cu oferte de achiziții pentru troleibuze, în timp ce companii precum Astra, Bozankaya, Škoda și Pesa, pentru achizițiile de tramvaie.

Întâlnirile au avut loc după încheierea perioadei de consultare de piață a caietelor de sarcini, perioadă în care companiile interesate au transmis observații, recomandări și solicitări de clarificare, potrivit Primăriei Capitalei.

„Ne dorim să lansăm licitațiile cât mai curând și să atragem cât mai multe oferte. De aceea, analizăm toate propunerile primite și clarificăm din timp aspectele tehnice, astfel încât procedurile să se desfășoare mai rapid și mai eficient”, anunță instituția.

Autobuzele și tramvaiele trebuie să fie moderne, cu aer condiționat, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video, validatoare contactless și prize USB. De asemenea, trebuie să aibă și sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere.

Cele 79 de tramvaie noi sunt legate de două proiecte demarate de Primăria Capitalei, respectiv modernizarea a aproximativ 50 kilometri de linii de tramvai și extinderea liniei de tramvai din Prelungirea Ghencea.

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(sursa: Mediafax)

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