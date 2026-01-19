Un mare oraș al României ar putea avea transport în comun gratuit

x close
de Adrian Stoica    |    19 Ian 2026   •   20:21
Sursa foto: Primăria a demarat procedurile pentru găsirea unei soluții legale pentru implementarea acestei soluții

Primarul Municipiului Arad, Călin Bibarț, a anunțat astăzi, printr-o postare pe Facebook,  că va propune ca transportul în comun să fie gratuit pe raza municipiului.

Primăria a demarat procedurile pentru găsirea unei soluții legale pentru implementarea acestei soluții.

Dacă intenția primarului se va materializa, Arad va deveni primul oraș din România care oferă transport public gratuit. În ultimii ani, Primăria Arad a derulat mai multe achiziții de mijloace de transport în comun moderne și de modernizare a infrastructurii de transport.

La începutul acestui an, Primăria Municipiului Arad, în parteneriat cu Consiliul Județean Arad, a lansat o licitație publică pentru modernizarea  căii de rulare a tramvaiului care străbate orașul.

 

