Un mare oraș al României ar putea avea transport în comun gratuit

Primăria a demarat procedurile pentru găsirea unei soluții legale pentru implementarea acestei soluții.

Dacă intenția primarului se va materializa, Arad va deveni primul oraș din România care oferă transport public gratuit. În ultimii ani, Primăria Arad a derulat mai multe achiziții de mijloace de transport în comun moderne și de modernizare a infrastructurii de transport.

La începutul acestui an, Primăria Municipiului Arad, în parteneriat cu Consiliul Județean Arad, a lansat o licitație publică pentru modernizarea căii de rulare a tramvaiului care străbate orașul.