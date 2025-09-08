x close
Un tânăr care a căzut de pe un stâlp de la 7 metri, dus cu elicopterul la spital

de Redacția Jurnalul    |    08 Sep 2025   •   11:55
Sursa foto: SMURD

Un tânăr care lucra pe un stâlp și a căzut de la o întălțime de 7 metri în localitatea Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud, a fost dus cu elicopterul SMURD la spital cu mai multe fracturi.

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, pompierii au intervenit luni pentru salvarea unei persoane căzute de la o înălțime de aproximativ 7 metri, care lucra la un stâlp.

La fața locului au intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD și echipajul de terapie intensivă mobilă.

Victima, un tânăr în vârstă de aproximativ 19 ani, prezenta fracturi multiple și era conștientă.

Tânărul a fost stabilizat de către echipajele medicale terestre, ulterior a fost preluat de elicopterul SMURD și dus la un centru de traumă din municipiul Târgu Mureș.

(sursa: Mediafax)

