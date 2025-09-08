Un tânăr care a căzut de pe un stâlp de la 7 metri, dus cu elicopterul la spital

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, pompierii au intervenit luni pentru salvarea unei persoane căzute de la o înălțime de aproximativ 7 metri, care lucra la un stâlp.

La fața locului au intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD și echipajul de terapie intensivă mobilă.

Victima, un tânăr în vârstă de aproximativ 19 ani, prezenta fracturi multiple și era conștientă.

Tânărul a fost stabilizat de către echipajele medicale terestre, ulterior a fost preluat de elicopterul SMURD și dus la un centru de traumă din municipiul Târgu Mureș.

(sursa: Mediafax)