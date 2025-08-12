O ursoaică însoțită de doi pui, la plimbare în zona Lacului Albstru din Baia Sprie. A fost emis mesaj Ro-Alert

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   20:15
Prezența unei ursoaice cu un pui a fost semnalată marți seara în zona Lacului Albstru din Baia Sprie, a anunțat Prefectura Maramureș. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației.

Potrivit Prefecturii, ursoaica și puiul au fost văzuți la o distanță de 200 de metri de liziera pădurii. Cetățeanul care i-a văzut a sunat la 112.

La fața locului s-au deplasat un echipaj de jandarmi și un echipaj SMURD, iar ISU Maramureș a transmis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației.

„La nivel local se va constitui o echipă de intervenție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, care se va deplasa în zonă și va proceda la stabilirea și implementarea planului de măsuri”, transmite Prefectura Maramureș.

