Zi neagră în Argeș: Un copil de 13 ani a murit la volanul unui ATV

La fața locului au intervenit pompierii ISU Argeș și un echipaj SAJ, însă medicii nu au mai putut salva victima.

ISU Argeș a anunțat producerea unui accident rutier în satul Popești, comuna Cocu, unde un ATV a intrat într-un copac.

La fața locului au intervenit pompierii de la Garda Vedea, cu o autospecială de prim ajutor, și un echipaj SAJ.

În urma impactului, o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 13 ani, a decedat, medicii neputând să-i mai salveze viața.

(sursa: Mediafax)