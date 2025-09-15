Zi neagră în Argeș: Un copil de 13 ani a murit la volanul unui ATV

Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după ce ar fi provocat un accident rutier în Bucureşti, apoi ar fi fugit de la faţa locului
La fața locului au intervenit pompierii ISU Argeș și un echipaj SAJ, însă medicii nu au mai putut salva victima.
ISU Argeș a anunțat producerea unui accident rutier în satul Popești, comuna Cocu, unde un ATV a intrat într-un copac.
La fața locului au intervenit pompierii de la Garda Vedea, cu o autospecială de prim ajutor, și un echipaj SAJ.
În urma impactului, o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 13 ani, a decedat, medicii neputând să-i mai salveze viața.
(sursa: Mediafax)
