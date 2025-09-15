x close
Zi neagră în Argeș: Un copil de 13 ani a murit la volanul unui ATV

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   20:03
Un băiat de 13 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea a lovit un copac în satul Popești, comuna Cocu.

La fața locului au intervenit pompierii ISU Argeș și un echipaj SAJ, însă medicii nu au mai putut salva victima.

ISU Argeș a anunțat producerea unui accident rutier în satul Popești, comuna Cocu, unde un ATV a intrat într-un copac.

La fața locului au intervenit pompierii de la Garda Vedea, cu o autospecială de prim ajutor, și un echipaj SAJ.

În urma impactului, o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 13 ani, a decedat, medicii neputând să-i mai salveze viața.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident ATV
