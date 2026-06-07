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Peste 400.000 de oameni mor în fiecare an din cauza bolilor alimentare

de Redacția Jurnalul    |    07 Iun 2026   •   10:40
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Peste 400.000 de oameni mor în fiecare an din cauza bolilor alimentare
bacteriile și virusurile din alimente provoacă sute de mii de decese

Bolile de origine alimentară rămân o povară majoră la nivel mondial, provocând cel puțin 200 de afecțiuni care afectează sănătatea, mijloacele de subzistență, educația și economiile. Cu toate acestea, ele pot fi în mare parte prevenite.

Tema Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare din 2026, „De la povară la soluții – alimente sigure pretutindeni”. Aceasta subliniază modul în care datele privind bolile, povara acestora și viețile pierdute pot orienta acțiunile către soluții specifice și eficiente din punct de vedere al costurilor, potrivit World Health Organization.

Accesul la cantități suficiente de alimente sigure este esențial pentru menținerea vieții și promovarea unei sănătăți bune.

Bolile de origine alimentară sunt, de obicei, de natură infecțioasă sau toxică și adesea invizibile cu ochiul liber, fiind cauzate de bacterii, viruși, paraziți sau substanțe chimice care pătrund în organism prin alimente sau apă contaminate, arată United Nations.

Siguranța alimentară joacă un rol crucial în asigurarea faptului că alimentele rămân sigure în fiecare etapă a lanțului alimentar – de la producție la recoltare, prelucrare, depozitare, distribuție, până la preparare și consum.

Cu aproximativ 600 de milioane de cazuri de boli de origine alimentară anual, alimentele nesigure reprezintă o amenințare la adresa sănătății umane și a economiilor.

Sunt afectate în mod disproporționat persoanele vulnerabile și marginalizate, în special femeile și copiii, populațiile afectate de conflicte și migranții.

Se estimează că 420 000 de persoane din întreaga lume mor în fiecare an după ce consumă alimente contaminate, iar copiii cu vârsta sub 5 ani suportă 40 % din povara bolilor de origine alimentară, cu 125.000 de decese în fiecare an.

Ziua Mondială a Siguranței Alimentare, celebrată la 7 iunie, are ca scop atragerea atenției și încurajarea acțiunilor menite să contribuie la prevenirea, detectarea și gestionarea riscurilor de origine alimentară, contribuind astfel la securitatea alimentară, sănătatea umană, prosperitatea economică, agricultură, accesul pe piață, turism și dezvoltarea durabilă.

Această zi internațională reprezintă o oportunitate de a intensifica eforturile pentru a ne asigura că alimentele pe care le consumăm sunt sigure, de a integra siguranța alimentară în agenda publică și de a reduce povara bolilor de origine alimentară la nivel global.

Siguranța alimentară este o responsabilitate comună a guvernelor, producătorilor și consumatorilor. Fiecare are un rol de jucat, de la fermă până la masă, pentru a se asigura că alimentele pe care le consumăm sunt sigure și nu ne vor afecta sănătatea.

(sursa: Mediafax)

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