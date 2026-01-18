A explodat o plăcintărie din Gherla

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Ian 2026   •   09:55
Sursa foto: Se pare că incendiul a izbucnit din cauza unei aeroterme

O explozie și un incendiu au distrus o plăcintărie din Gherla. Incidentul s-a produs duminică. Pagube sunt și la blocurile din vecinătate.

O explozie și un incendiu au distrus o plăcintărie aflată lângă un bloc din Gherla. ISU Cluj a transmis că pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin pe strada Dragoș Vodă din municipiul Gherla, „unde s-a produs un incendiu urmat de o explozie la o butelie, fiind distrusă o plăcintărie”.

Nu sunt victime. La o primă evaluare, sunt înregistrate pagube la geamurile unor imobile situate în imediata apropiere, au mai transmis cei de la ISU.

Se pare că incendiul a izbucnit din cauza unei aeroterme. Totodată, în interior se afla o butelie care a explodat.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: explozie gherla
