Abuzuri grave în Armată: Militari folosiți la munci gospodărești și posturi vândute pe bani la Batalionul 52 Tisa

Cazul a ajuns la DNA și Parchetul Militar, după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost informat oficial despre aceste fapte.

Potrivit raportului aflat acum în anchetă, militarii – inclusiv soldați gradați profesioniști – erau scoși din activitatea militară și folosiți de șefi pentru munci personale, de la diverse treburi gospodărești până la alte activități care nu aveau nicio legătură cu atribuțiile lor de serviciu. Toate acestea s-ar fi petrecut în timpul programului, sub autoritatea directă a comandanților.

Militari puși să muncească pentru șefi, în loc să-și facă datoria

Ministrul Apărării a confirmat public că raportul descrie situații repetate în care militarii erau chemați de superiori și duși la muncă în interes personal, fără voia lor.

„Îi chemau pe militari, probabil în timpul serviciului, și îi duceau să le facă diverse lucruri gospodărești. Asta reiese foarte clar din raport”, a declarat Radu Miruță.

Pentru mulți dintre cei vizați, situația nu a fost doar umilitoare, ci și periculoasă: militari antrenați pentru misiuni specifice erau transformați, practic, în forță de muncă la discreția șefilor, fără protecție, fără justificare legală și fără posibilitatea de a refuza.

Posturi „cumpărate” și liste de admitere modificate

În paralel cu abuzurile asupra militarilor activi, ancheta scoate la iveală și corupție în procesul de angajare. Potrivit ministrului, existau situații în care candidați respinși la testări erau declarați ulterior admiși, după intervenții și plăți ilegale.

Listele cu rezultatele ar fi fost modificate după afișare, iar ordinea candidaților schimbată „din pix”, în funcție de cine plătea. Astfel, militari care respectaseră regulile și trecuseră corect prin evaluări erau nedreptățiți, în timp ce alții intrau în sistem prin mită.

Camioane militare, folosite la transport de lemne

Un alt aspect grav din dosar îl reprezintă folosirea logisticii Armatei în scopuri private. Conform declarațiilor ministrului Apărării, camioane militare ar fi fost scoase din unitate pentru a transporta masă lemnoasă, inclusiv lemne tăiate ilegal.

„Imaginați-vă un comandant al Armatei Române care scoate camioane militare pe stradă ca să transporte lemne. Nu vorbim de crengi din curtea unității, ci de masă lemnoasă serioasă”, a subliniat Miruță.

„Prejudiciul nu este doar financiar, ci moral”

Ministrul Apărării spune că, dincolo de paguba materială – estimată de anchetatori la peste 900.000 de lei – cel mai grav este abuzul de autoritate și mentalitatea care a permis astfel de practici.

„Pentru mine este mult mai grav faptul că există oameni predispuși să facă asemenea lucruri în Ministerul Apărării”, a declarat Miruță.

În prezent, au fost dispuse măsuri interne, recuperarea prejudiciului și sancționarea celor vinovați. Ancheta este în desfășurare, iar ministrul afirmă că nu va tolera niciun compromis, mai ales în contextul în care Armata Română urmează să gestioneze investiții de miliarde de euro în perioada următoare, scrie Mediafax.