Zelenski cere Occidentului să nu ignore Ucraina pentru Iran

de Redacția Jurnalul    |    19 Mar 2026   •   00:40
Sursa foto: Hepta/ Zelenski avertizează că un război lung în Iran salvează economia Rusiei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că un conflict de lungă durată în Orientul Mijlociu este în interesul Moscovei. Acesta a argumentat printr-un posibil deficit de rachete pentru Ucraina, dar și prin criza energetică provocată.

Zelensky a susținut că liderul rus Vladimir Putin își dorește prelungirea conflictului dintre SUA, Israel și Iran, deoarece acesta slăbește capacitatea Ucrainei de a se apăra prin crearea unui deficit de rachete Patriot destinate Ucrainei, dar și prin criza energetică cauzată de blocarea parțială a Strâmtorii Ormuz.

„Pentru Putin, un război lung în Iran este un avantaj. Pe lângă prețurile la energie, înseamnă epuizarea rezervelor SUA și epuizarea producătorilor de apărare aeriană. Așadar, Ucraina are o epuizare de resurse”, spune Zelenski, într-un interviu acordat BBC.

„America produce 60-65 de rachete pe lună. Imaginați-vă, 65 de rachete pe lună înseamnă aproximativ 700-800 de rachete pe an, produse în fiecare an. Și în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, au fost folosite 803 rachete”, a adăugat liderul de la Kiev.

Președintele ucrainean a vorbit și despre negocierile de pace pentru încheierea Războiului din Ucraina, susținând că acesta sunt „amânate constat”.

Referitor la poziția lui Trump în negocierile de pace, Zelenski a spus că acesta încearcă să rămână neutru și să nu îl „supere” pe Putin, preferând o strategie de dialog direct cu Rusia.

În acest context, președintele ucrainean a făcut apel la o apropiere între Trump și premierul britanic Keir Starmer. „Mi-ar plăcea foarte mult ca președintele Trump să se întâlnească cu Starmer pentru a ajunge la o poziție comună”, spune liderul de la Kiev.

În ultimele zile, președintele ucrainean a vizitat mai multă țări europene precum Londra, Paris, Madrid și București, încercând astfel să men țină sprijinul pentru Ucraina, în ciuda războiului din Orient.

 

(sursa: Mediafax)

 

