Camera Deputaților se pregătește să dea, și anul acesta, aproape 2 milioane de lei pe servisarea sistemului de vot și de conferință din sala de Plen

Săptămâna trecută, Camera Deputaților a scos la licitație un nou contract care vizează service pentru sistemul de vot electronic, conferință, sonorizare, traducere simultană, comunicații video-audio și de date din sala de Plen. Este o afacere pe care instituția o antamează anual, însă, în 2026, bugetul pus la bătaie pentru această operațiune se apropie de 2 milioane de lei cu tot cu TVA. Începând cu 2021, toate contractele de acest gen scoase la mezat au fost adjudecate de o singură companie – Eltek Multimedia, deținută de o altă companie al cărui patron a fost, pe vremuri, partener de afaceri cu fostul deputat PSD Sebastian Ghiță.

Ultima afacere de acest gen a fost anunțată de către Camera Deputaților, la finalul săptămânii trecute, în data de 12 martie 2026, când forul inferior al Parlamentului României a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) faptul că intenționează să contracteze servisarea sistemului integrat de conferință, vot electronic, sonorizare, traducere simultană, comunicații audio, video și de date în Sala de Plen a Camerei Deputaților, până în data de 31 decembrie 2026, cu posibilitatea prelungirii până la data de 30 aprilie 2027.

Conform anunțului de participare citat, autoritatea contractantă a pus la bătaie pentru acest contract un buget estimat inițial de 1.550.582,64 de lei fără TVA, respectiv de 1.8976.206 lei cu TVA inclusă, adică 382.899 de euro.

Pentru atribuirea afacerii, Camera Deputaților adaugă că organizează o licitație deschisă, iar ofertele urmează să fie deschise în data de 21 aprilie 2026.

Ce anume va trebui întreținut

Potrivit caietului de sarcini care stă la baza acestei intenții de achiziție, Camera Deputaților susține că funcționarea sistemului în parametrii nominali este una dintre cerințele majore ale instituției și depinde în mare măsură de calitatea și de promptitudinea serviciilor prestate, având consecințe directe asupra transparenței procesului legislativ.

Ca funcții, votarea, atât în sistem de vot deschis, cât și în sistem de vot secret, este posibilă din toate locurile prevăzute cu unitate delegat, iar accesul este personalizat la sistemul de vot, pe baza unui dispozitiv de tip chip-card. Se mai arată că sistemul de vot asigură exprimarea opțiunii de vot a parlamentarului, prin vot deschis sau secret, pentru 512 posturi. Iar unitatea-delegat este activă printr-un dispozitiv de identificare personalizat, care semnalizează începerea și finalizarea sesiunii de vot.

O altă componentă majoră a instalațiilor ce urmează să fie servisate este sistemul de conferință. Acesta asigură, conform aceluiași caiet de sarcini întocmit de către Camera Deputaților, transmiterea și amplificarea semnalelor sonore între participanți. El oferă posibilitatea de intervenție din sala de Plen, pentru fiecare participant, prin intermediul unui microfon. Conferă, de asemenea, procesarea semnalelor, inclusiv sonore, necesare funcțiilor subsistemelor de sonorizare, conferință, traducere simultană și vot electronic. El cronometrează timpul de vorbire alocat și afișează, la pupitrul central, pentru orator și, prin intermediul sistemului de afișaj, arată timpii de discuții alocați grupurilor parlamentare.

Subsistemul de sonorizare și cel de traducere

Subsistemul de sonorizare transmite semnalele sonore către instalațiile de sonorizare. Potrivit documentației de atribuire, acesta asigură, la fiecare loc de audiție, un semnal de presiune de cel puțin 74 decibeli, reproducerea controlată în sală a semnalelor sonore captate sau redate către celelalte subsisteme, interconectarea și sincronizarea cu celelalte subsisteme și amplificarea semnalelor audio.

În contract mai intră și prestarea servisării pentru sistemul de traducere simultană, care realizează traducerea simultană în opt limbi, dar și a subsistemului de afișaj. Acesta conține o matrice de monitoare tip LED-screen instalate în zona centrală din spatele prezidiului, două monitoare LCD amplasate pe coloanele din stânga și din dreapta prezidiului, alte monitoare LCD amplasate în fața pupitrului vorbitor, o altă matrice de monitoare LCD instalate subprimul balcon și 12 monitoare LCD amplasate la baza balconului sălii de ședință.

Conform documentației de atribuire, prestatorul ce va fi selectat în baza acestei proceduri de achiziție va trebui să efectueze revizii lunare și intervenții neprogramate, solicitate de către Camera Deputaților, „în scopul remedierii operative a eventualelor neconformități semnalizate, apărute în operare și în exploatare”.

Eltek Multimedia, contracte pe bandă rulantă cu această instituție

„Jurnalul” a descoperit că, anual, Camera Deputaților încheie câte un astfel de contract de prestări de servicii de mentenanță asupra sistemului de vot electronic, conferință, sonorizare, afișare și traducere simultană. Iar cel puțin din anul 2021, aceste contracte sunt adjudecate exclusive de către o singură firmă.

Numai în perioada 2023 – 2025, aceste contracte s-au ridicat la suma totală de 79.537.770,58 de lei fără TVA, respectiv de 8.969.945 de lei cu TVA inclusă.

Astfel, la data de 10 iunie 2025, Camera Deputaților a încheiat un contract identic cu cel scos, săptămâna trecută, la licitație, cu compania SC Eltek Multimedia SRL, la un preț final negociat de 1.293.9831,79 lei fără TVA.

În 2024, Camera inferioară a Parlamentului a făcut două achiziții care vizează acest sistem. În 12 noiembrie 2024, a parafat cu SC Epser LTD SRL, în valoare de 2.033.182,86 de lei fără TVA, vizând achiziția a șase seturi de sisteme de conferință audio-video pentru săli. Anterior, în 21 iulie 2024, Camera Deputaților a mai încheiat cu SC Eltek Multimedia SRL un alt contract, în valoare de 912.906,99 lei fără TVA.

La data de 31 mai 2023, SC Eltek Multimedia SRL mai primisese un contract identic, în valoare de 1.632.090,13 lei fără TVA, după ce, în 23 iunie 2022, afacerea între cele două părți a fost încheiat pentru alți 1.383.110,92 lei fără TVA.

De asemenea, la data de 15 decembrie 2022, Camera Deputaților a mai încheiat cu aceeași companie un alt contract, în valoare de 282.647,89 de lei fără TVA, vizând achiziția unui sistem hibrid de desfășurare a conferințelor.

Unul dintre patronii firmei care se ocupă, de ani buni, de aceste servicii, ex-partener de afaceri al lui Sebastian Ghiță

Potrivit bazei de date a SEAP, din 2021 până în 2023, inclusiv, SC Eltek Multimedia SRL a încheiat cu Camera inferioară a Parlamentului contracte în valoare totală de 12.264.038,5 lei cu TVA, adică de 2.502.865 de euro.

Compania este deținută, în procent de 88%, de o altă firmă abonată la contractele Parlamentului, pe nume SC Avitech Co SRL, firmă care, între 2018 și 2020, a derulat cu Camera Deputaților contracte în valoare de 10.760,72 de lei cu TVA (2.180.000 de euro),

SC Avitech Co SRL este controlată de Anton Gabriel Roescu și Traian Valentin Dogaru. Primul dintre ei a fondat, în anul 2007, la Ploiești, împreună cu fostul deputat PSD Sebastian Ghiță, o companie pe nume SC 360 Revolution SRL. Sebastian Ghiță a ieșit din această firmă în cursul anului 2011.