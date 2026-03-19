Efectul Cantillon: cum banii nou creați redistribuie avuția

De asemenea, am abordat tema „activelor toxice”, subliniind că dezbaterea publică ignoră frecvent riscurile asociate datoriei publice finanțate politic. În mod tradițional, atenția se concentrează asupra sectorului privat, însă există motive solide să extindem această analiză și asupra unei posibile „toxicități” publice.

Pentru a înțelege mai bine aceste dinamici, este util să introducem un concept mai puțin cunoscut publicului larg, dar esențial pentru economia contemporană: efectul Cantillon.

Originea ideii și intuiția lui Cantillon

Conceptul își are originea în lucrările economistului franco-irlandez Richard Cantillon, un gânditor care a precedat economia clasică. Deși istoria economică începe, de regulă, cu Adam Smith sau David Ricardo, Cantillon a formulat încă din secolul al XVIII-lea o observație fundamentală: banii nu sunt neutri în momentul în care intră în economie.

Ideea sa este simplă, dar profundă. Banii nou creați nu ajung simultan la toți participanții din economie. Ei intră prin anumite canale - de regulă sistemul financiar sau finanțarea datoriei publice - și se propagă treptat.

Cum apare redistribuirea invizibilă

Această ordine a accesului generează efecte redistributive. Cei care primesc primii noii bani pot achiziționa bunuri și active la prețuri încă neajustate. În schimb, cei care ajung mai târziu la aceiași bani se confruntă deja cu prețuri mai mari.

Astfel, inflația nu este doar o creștere generală a prețurilor, ci și un mecanism subtil de redistribuire a avuției. Beneficiile și costurile nu sunt distribuite uniform, ci depind de poziția fiecărui actor în lanțul de circulație al banilor.

De ce contează în economia modernă

Importanța efectului Cantillon devine evidentă în contextul economiei moderne, în care crearea de lichiditate și intermedierea financiară joacă un rol central. După criza financiară din 2008, mecanismele de stabilizare au devenit mai vizibile, iar fluxurile de capital au fost influențate semnificativ de intervenții instituționale.

Aceste intervenții au avut rolul lor în evitarea unor dezechilibre majore. În același timp însă, ele au evidențiat un fapt mai general: modul în care lichiditatea intră în economie contează la fel de mult ca volumul acesteia.

Cine câștigă și cine pierde

În practică, lichiditatea nou creată ajunge mai întâi în sistemul financiar. Băncile, fondurile de investiții și piețele de capital sunt primele puncte de acces, iar de aici banii se propagă către restul economiei.

În această etapă se manifestă mecanismul descris de Cantillon. Actorii conectați direct la aceste fluxuri pot investi rapid în active financiare sau imobiliare, beneficiind de ajustările de preț. În schimb, salariații, întreprinderile mici sau persoanele cu venituri fixe resimt efectele mai târziu, fără avantajul accesului timpuriu.

Rezultatul este o redistribuire implicită: câștigurile tind să se concentreze în zonele apropiate de sursa lichidității, iar costurile sunt absorbite treptat de restul economiei.

Legătura cu „activele toxice”

Această perspectivă schimbă și modul în care privim activele toxice. În mod obișnuit, termenul este asociat cu investiții private riscante. Mult mai rar este analizată situația în care anumite active sunt susținute constant prin aranjamente instituționale sau prin acces privilegiat la lichiditate.

Titlurile de stat reprezintă un exemplu relevant. Ele sunt considerate active sigure și constituie baza multor operațiuni financiare, deși finanțează adesea deficite generate de decizii pe termen scurt politizate.

Distorsiuni în alocarea capitalului

Atunci când o parte importantă a lichidității este orientată către finanțarea datoriei publice, apare o distorsiune structurală. Statul se poate finanța relativ ușor, în timp ce capitalul destinat investițiilor productive devine relativ mai scump sau mai dificil de accesat.

Din această perspectivă, efectul Cantillon nu se manifestă doar prin prețuri, ci și prin direcția în care circulă resursele. Capitalul tinde să se concentreze în sectoarele cel mai bine conectate la mecanismele de finanțare.

Riscuri pe termen lung: hazard moral și dependență

Această dinamică poate slăbi disciplina pieței. Atunci când actorii economici anticipează sprijin constant sau condiții favorabile, apare hazardul moral, iar corecțiile naturale ale pieței sunt amânate.

Pe termen lung, economia poate deveni dependentă de aceste mecanisme, iar distorsiunile se pot acumula în mod gradual.

Nevoia unei „cure de dezintoxicare”

În acest context, ideea unei „cure de dezintoxicare” capătă sens. Nu este vorba doar despre reducerea deficitelor, ci despre reconstruirea unui cadru în care mecanismele pieței funcționează fără distorsiuni sistematice.

Politicile economice ar trebui să urmărească stabilitatea, fără a crea dependențe persistente sau avantaje structurale pentru anumite tipuri de active.

Relevanța pentru România

Pentru economii precum România, această discuție este esențială. În lipsa unor strategii coerente pe termen lung, politicile economice riscă să fie utilizate fragmentar, pentru gestionarea unor probleme imediate sau pentru obiective de moment.

Pe termen scurt, aceste intervenții pot crea iluzia stabilității. Pe termen lung însă, ele pot accentua dependența de finanțarea publică și pot adânci dezechilibrele structurale.

Concluzie: o lecție ignorată

Întrebarea fundamentală nu este doar dacă există active toxice, ci cum sunt distribuite beneficiile și riscurile generate de politicile publice. Efectul Cantillon arată că aceste procese sunt adesea invizibile, dar decisive.

Fără înțelegerea acestui mecanism, intervențiile menite să stabilizeze economia pot produce, în timp, exact tipul de dezechilibre pe care încearcă să le corecteze. Mai precis, modul în care sunt conectate la finanțele publice companiile, le facilitează accesul la finanțare.

Iar mai departe se observă că banii nu sunt niciodată neutri, pentru că modul în care intră în economie contează la fel de mult ca volumul lor.