Secretul podului de la Pucioasa care nu se mai termină: se așteaptă uscarea betonului turnat

De fapt, investiția este a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), iar primarul nu a făcut decât să-și informeze cetățenii că vor avea pod nou – acest pod fiind esențial pentru circulația între nordul și sudul județului, pentru că podul vechi e foarte deteriorat. Explicațiile venite de la Ministerul Transporturilor elucidează problema: s-a mizat pe o durată de execuție mai scurtă decât cea de care era nevoie în realitate, pentru că altfel nu se putea „decupa” o parte din proiectul de modernizare a Drumului Național 71 Târgoviște-Sinaia, pentru a se putea finanța podul, în situația în care celălalt pod e în pericol de prăbușire. Dar lucrările nu pot continua până nu se usucă betonul turnat, pentru care a fost nevoie de mai multe zile cu soare. Podul de la Pucioasa ar putea fi și ultima parte din proiectul pentru DN 71 care ajunge la finalizare, dacă CNAIR va trebui să elimine mai multe proiecte de la finanțare, după ce se pierd banii din PNRR pentru Autostrada Moldovei.

Constantin Ana, primarul orașului Pucioasa, a devenit ținta atacurilor cetățenilor nemulțumiți de întârzierea lucrărilor la podul peste pârâul Bizdidel, pentru că a încercat să promoveze un proiect al Ministerului Transporturilor și al CNAIR, fără să ia în calcul posibilele întârzieri. Finalul lunii decembrie nu putea fi un termen realist pentru finalizarea podului, mai ales din punct de vedere tehnic, dar s-a optat pentru scurtarea „din pix” a duratei de execuție, ca să nu se piardă oportunitatea de finanțare a acestei lucrări din banii alocați deja pentru proiectul de modernizare a DN 71 – care a intrat într-o etapă de refacere, după ce s-au constatat erori grave de proiectare, fiind împărțit în 4 sectoare, de la Aninoasa la Sinaia, astfel încât să se poată ajunge la execuție măcar pe bucăți.

Din acest proiect, podul de la Pucioasa era esențial, fiind, practic, legătura dintre Târgoviște și Sinaia, tranzitat de foarte multe mașini, inclusiv camioane de mare tonaj, în fiecare zi.

Podul este aproape de finalizare, dar lucrările s-au oprit acum trei săptămâni. Locuitorii din Pucioasa și din împrejurimi cred că nu mai sunt bani pentru finalizarea lucrărilor sau că vinovat este primarul orașului, dar explicația este mult mai simplă: era nevoie de mai mult timp pentru execuția lucrării, ca să nu existe riscul de apariție a fisurilor imediat după darea în folosință.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu, a explicat, pentru Jurnalul, că în aceste trei săptămâni s-a așteptat uscarea betonului turnat, într-o perioadă fără ploi sau ninsori, iar lucrările vor continua și podul va fi dat în folosință până la finalul lunii aprilie.

Pierderea banilor din PNRR pentru A7 ar anula alte proiecte

Din proiectul de modernizare al DN 71 ar putea să mai înceapă lucrările la alte două sectoare din cele 4 între Aninoasa și Sinaia, respectiv Aninoasa-Moțăieni și Glod-Sinaia, exceptându-se porțiunea dintre kilometrul 70 și kilometrul 90, unde proiectul încă nu s-a refăcut, astfel încât să nu afecteze zonele istorice și locuințele inițial tăiate „din pix”, care ar fi afectat grav sute de familii din județ.

Încă nu se știe dacă vor mai fi bani pentru finalizarea acestui proiect, în contextul actual, pentru că CNAIR va trebui să găsească noi surse de finanțare pentru continuarea lucrărilor la alte proiecte de infrastructură deja începute, cel mai important fiind A7 – Autostrada Moldovei, pentru care există riscul de a se pierde banii din PNRR, conform unui anunț făcut de Asociația „Pro Infrastructura” (înființată de fostul ministru USR al Transporturilor, Cătălin Drulă).

Asociaţia a avertizat, recent, că există un risc semnificativ de pierdere a banilor disponibili în PNRR pentru Autostrada A7, după ce s-au redus drastic şansele de respectare a termenului de execuție, respectiv august 2026 – deși nici CNAIR, nici Ministerul Transporturilor nu confirmă informația. Jurnalul avertiza, cu două luni în urmă, că unele proiecte de infrastructură rutieră ar putea fi scoase de la finanțare, dacă situația bugetului de stat și a surselor de finanțare nu va permite susținerea tuturor lucrărilor, pentru că deja s-a făcut o analiză a situației, la nivelul ministerului, constatându-se că s-au lansat mult mai multe proiecte decât se pot finanța.

Ministerul Finanțelor a cerut prioritizarea proiectelor de anul trecut

Încă din decembrie 2025 se discuta, la nivelul Ministerului Finanțelor, faptul că fondurile din Programul Transport 2021-2027 au fost depășite cu 400%, pentru supracontractarea pe Programul Transport 2021-2027 pentru îmbunătățirea infrastructurii și mobilității din România, prin investiții în rețele rutiere, feroviare și de metrou.

Dacă se pierd banii din Programul Transport și din PNRR, lucrările ar trebui să se plătească de la bugetul de stat, în proporție de peste 80%, în loc de cel mult 50%. În cazul unei lucrări precum podul de la Pucioasa, proiectul s-ar putea finaliza, chiar și cu bani din bugetul local sau județean, dar o autostradă precum A7 necesită o sursă de finanțare mai mare și se poate ajunge la anularea altor proiecte, printre care și cel pentru DN 71, care a fost întârziat cu mai mult de un an în faza de proiectare, din cauza erorilor care trebuie să fie remediate.

Jurnalul atrăgea atenția Guvernului, în decembrie 2025, că toate contractele semnate deja, fără a se ține cont de depășirea fondurilor UE, sunt în fază de execuție, ceea ce înseamnă că statul va fi obligat să le finanțeze, de anul acesta, dacă premierul nu găsește repede o soluție de prioritizare a proiectelor pentru alocarea fondurilor necesare.

Deficitul bugetar din 2025 a fost de 9,3% din Produsul Intern Brut (PIB), ceea ce a creat toate problemele și situațiile de criză actuale, fiind nevoie de măsuri de austeritate pentru reducerea acestuia la 8,1% din PIB, în 2026 - circa 152 de miliarde de lei (aproximativ 30 de miliarde de euro) conform angajamentelor statului român cu Comisia Europeană. Dar suma suplimentară pe care România ar trebui să o aloce, anul viitor, pentru a acoperi cheltuielile din Programul Transport ar depăși deficitul pe 2025, dacă nu s-ar renunța la unele proiecte.

