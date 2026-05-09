Accident mortal pe DN 66, în județul Gorj

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează sâmbătă dimineața că traficul rutier este restricționat pe DN 66 Filiași-Târgu Jiu, în localitatea Țânțăreni, județul Gorj.

Acolo a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren și un autoturism. În urma coliziunii, șoferul autoturismului a suferit leziuni grave, fiind transportat la spital, în timp ce conducătorul autotrenului este încarcerat, fără semne vitale, a mai anunțat Infotrafic. Circulația rutieră se desfășoară deviat pe DJ 674 Turceni-Ionești.

(sursa: Mediafax)