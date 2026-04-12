x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Adio, bagaje pierdute: noua funcție Google îți arată exact unde e valiza

Adio, bagaje pierdute: noua funcție Google îți arată exact unde e valiza

de Redacția Jurnalul    |    12 Apr 2026   •   10:40
Adio, bagaje pierdute: noua funcție Google îți arată exact unde e valiza
Sursa foto: Cum te ajută Google să-ți recuperezi valiza pierdută în aeroport

Google a lansat o funcție nouă în aplicația Find Hub care le permite călătorilor să trimită companiei aeriene locația exactă a bagajului pierdut, printr-un link securizat generat direct din aplicație.

Potrivit datelor Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA), în 2024 s-au pierdut sau întârziat 33,4 milioane de valize la nivel mondial. Media a fost de 6,3 bagaje la fiecare 1.000 de pasageri, conform 20minutos.es.

Noua funcție este disponibilă în aplicația mobilă Google Find Hub, exclusiv pentru utilizatorii de Android. Sistemul funcționează prin conectarea unui accesoriu compatibil la rețeaua aplicației. Accesoriul trebuie plasat în valiză înainte de îmbarcare.

Odată ce bagajul este pierdut, proprietarul generează un link securizat care indică locația în timp real. Linkul poate fi copiat și trimis direct companiei aeriene, prin aplicație sau pe site-ul acesteia. Astfel, personalul responsabil de bagaje știe exact unde se află valiza.

Funcția Google seamănă cu sistemul implementat de Apple prin AirTag. Diferența constă în integrarea directă cu companiile aeriene. Utilizatorul poate partaja locația bagajului fără să fie nevoit să contacteze separat aeroportul.

Find Hub include și o opțiune de oprire automată a partajării. Odată ce călătorul își recuperează valiza, aplicația poate înceta automat să mai transmită locația. Utilizatorul poate face acest lucru și manual, în orice moment.

Sistemul oferă astfel un plus de control și confidențialitate. Compania aeriană accesează locația doar pe durata necesară recuperării bagajului.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: bagaje aeroport
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri