Alegeri la Primăria Capitalei: Ciucu nu știe încă dacă va avea sprijinul colegilor

Ciucu a spus că fiecare partid va veni cu un candidat propriu, potrivit deciziei luate în coaliție. El nu știe încă dacă va fi candidatul PNL pentru alegerile la Primăria Capitalei.

„Am făcut un sondaj de opinie, care mă arată (...) detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei. Nu pot să-mi anunț o candidatură, nici măcar intenția de a candida, pentru că mie îmi plac lucrurile așezate în marca lor. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că joi va da Guvernul hotărârea de guvern prin care se vor organiza alegerile parțiale, după care avem proceduri interne, proceduri statutare pe care trebuie să le parcurgem, și mă aștept să vedem dacă aș primi sprijinul colegiilor mei. Deci nu vreau ca să-mi anunț niciun fel de candidatură, sunt rezervat pe acest subiect, până ce toate aceste etape vor fi parcurse”, a spus Ciucu.

Liberalul a precizat că lucrurile trebuie să se desfășoare rapid, pentru că perioada de campanie electorală și toate termenele sunt înjumătățite în cazul alegerilor parțiale.

„Ne așteptăm ca joi, la ședința de guvern, (...) aceasă hotărâre de guvern să fie dată. Ea va cuprinde deja toate aceste termene. Sper că statutul nostru să ne permită să respectăm. Adică legislația este mult mai rapidă. Trebuie să ne putem organiza suficient de repede încât să putem intra într-o campanie electorală care va dura maxim 3 săptămâni, dar poate va ieși și de 2 săptămâni”, a mai spus Ciucu.

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei să fie organizate în 7 decembrie.

(sursa: Mediafax)