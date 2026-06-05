UPDATE Explozie în Portul Constanța. O dronă marină, cauza incidentului

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O dronă marină, care avea atașat un timer și fusese descoperită în apropiere de Portul Constanța, a explodat vineri. Autoritățile sunt în alertă. Un petrolier care era în apropiere a fost mutat.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Deocamdată nu este clar dacă obiectul a explodat, a fost detonat controlat sau dacă există o altă explicație pentru zgomotul auzit în port.

Zgomotul puternic a fost auzit în apropierea terminalelor petroliere, ceea ce a determinat verificări suplimentare din partea autorităților.

În primele momente după incident au apărut informații privind prezența unui obiect plutitor suspect în apă, însă natura acestuia nu a fost confirmată oficial.

Echipele de intervenție și structurile cu atribuții în domeniul securității desfășoară verificări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Încearcă să afle dacă este vorba de o dronă maritimă cu explozibil.

O dronă a explodat în Portul Constanța, lângă dana Oil Terminal pic.twitter.com/wgcQnyXCzi — Jurnalul (@JurnalulN) June 5, 2026

(sursa: Mediafax)