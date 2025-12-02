Deficitul bugetar a scăzut la 5,7%. Nazare: Înghețarea salariilor ne-a ajutat foarte mult

Ministrul a confirmat că eforturile de consolidare fiscală au dus la o ameliorare a situației, dar a avertizat că perioada de risc nu a trecut complet.

„Mesajul principal e unul încurajator. Am văzut că deficitul față de anul trecut scade de la 6,22% cât era în anul trecut. A scăzut în acest an la 5,7%, aproximativ 5,7%. Este o scădere de 0,5% care, din punctul nostru de vedere, este compatibilă cu îndeplinirea țintei de deficit pe acest an de 8,4%, ceea ce ne-am și propus de lucru”, a declarat Nazare la Digi 24.

Nazare a explicat că deciziile dure au fost luate sub presiunea riscului de colaps financiar, făcând o legătură directă între austeritate și menținerea încrederii piețelor.

„Decizia în privința salariilor, înghețării salariilor pentru 2026 a fost luată deja prin pachetul 1. E o decizie care, din punctul meu de vedere, ne-a ajutat foarte mult să trecem peste pâna peste care am trecut în această vară. Nu trebuie să uităm că a fost foarte aproape de a ne pierde calificativul de investiții, ceea ce ar fi avut efecte devastatoare pentru economia României”.

Ministrul a insistat că situația fiscală era atât de precară încât exista riscul înghețării finanțărilor externe esențiale.

„Puteam fi în situația în care astăzi avem fondurile europene pe 2026 înghețate sau tăiate. Un buget al României pentru 2026, în care să fi avut fondurile europene înghețate sau suspendate din cauza situației fiscale, era o ecuație absolut imposibilă de rezolvat. Am depășit și această situație”.

Referitor la solicitările de la partenerii de coaliție privind un nou pachet de relansare economică (Pachetul 3), Nazare a confirmat că se lucrează la măsuri, subliniind că unele au început deja să producă efecte.

„Relansarea economică nu trebuie să fie monopolul unui partid. Trebuie să fie un program coerent, național, al tuturor partidelor cu cele mai bune idei care să ia corect în calcul situația economică în care ne aflăm astăzi cu măsuri foarte bine dimensionate ca să știm exact impactul și care să nu compromită consolidarea pe care am reușit să o realizăm până acum”.

El a oferit ca exemplu un program de finanțare.

„Dacă în 2026 avem 6 miliarde de lei pentru micro-întreprindere și IMM-uri, credite subvenționate prin Banca de Investiții și Dezvoltare, care e un proiect foarte important și va ajuta mult relansarea economică, se datorează faptului că am început să lucrăm foarte devreme la acest proiect. Deci, practic, antreprenori care sunt organizați sub formă de micro-întreprindere sau IMM pot accesa până la 10 milioane de lei prin acest program de rația de protocol prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar acești bani nu au impact pe deficit pentru că sunt dați prin Banca de Investiții și Dezvoltare spre băncile comerciale. Cred că e un mesaj foarte important. Mesajul este că această relansare a început”.

(sursa: Mediafax)