Alzheimerul poate fi diagnosticat cu până la 15 ani mai devreme și stopat sau chiar reversat

Peste 55 de milioane de persoane din ȋntreaga lume au fost diagnosticate cu o formă de demență, iar cea mai comună este cea Alzheimer – 60-70% din totalul cazurilor – arată statisticile Organizației Mondiale a Sănătății. Ȋn țara noastră, existau 279.607 de bolnavi cu demență Alzheimer, ȋn 2018, ultimul an ȋn care sunt disponibile date oficiale.

Pacienții români au acum acces la un program de diagnosticare precoce, cu până la 15 ani ȋnainte de debutul bolii, dar și de tratament, care poate stopa sau chiar reversa demența Alzheimer.

„De mai bine de 20 de ani studiez demența Alzheimer, timp ȋn care am căutat și testat diferite metode neinvazive de diagnostic, dar și de tratament. Am găsit, ȋn Danemarca, un soft de diagnosticare, de ultimă generație, dezvoltat de BraindReader, lider mondial ȋn volumetria de arii corticale. Pe partea de tratament, folosesc programul ReCode, din SUA, creat de dr. Dale Bredesen, expert ȋn boli neurodegenerative, recunoscut la nivel internațional. Am reușit să ȋnchei parteneriate și să aduc ȋn România aceste două programe care pot schimba viața pacienților cu demența Alzheimer”, spune dr. Adrian Stănescu, medic primar geriatrie și gerontologie, fondatorul clinicilor Oxxygene.

Programul NeuroReader, dezvoltat de compania daneză BrainReader, folosește un software care procesează imaginile obținute la un RMN pentru a cuantifica volumele structurilor din creier. Investigația este denumită volumetrie computerizată de arii corticale și cuantifică pierderile de masă cerebrală din hipocamp, prima arie corticală afectată de atrofia specifică demenței. Analiza este non-invazivă, rapidă și precisă. Practic, pacientul este supus unui examen RMN, iar ȋn maxim jumătate de oră după introducerea imaginilor ȋn softul de diagnosticare, primește un raport neurologic detaliat și află dacă are o formă de demență.

Programul ReCode este o abordare integrată, utilizată pentru a reversa declinul cognitiv, cauzat de diferitele forme de demență. Este folosit de peste opt ani, ȋn clinici și spitale din ȋntreaga lume. Dr. Dale Bredesen, creatorul programului, a identificat șase subtipuri ale demenței Alzheimer, și planuri terapeutice pentru fiecare din acestea. Pentru a afla subtipul de boală, pacienții trebuie să facă anumite analize și să răspundă unor ȋntrebări despre istoricul medical și stilul de viață. Informațiile sunt introduse ȋntr-un soft specializat, iar acesta determină subtipul de afectare cognitivă. Ȋn funcție de rezultat, bolnavii primesc un plan de tratament personalizat, care include indicații privind alimentația, somnul, exercițiile fizice, terapii regenerative, suplimente și medicație.

„Cele mai bune rezultate ale programului ReCode au fost ȋnregistrate la pacienții aflați ȋn stadii precoce de boală. Recomandarea mea este ca toate persoanele de peste 40 de ani, care prezintă simptome minime de declin cogntiv (tulburări de memorie recentă, sărăcire a limbajului), să se testeze. Procedura este simplă, nedureroasă și nu are costuri prohibitive. Ȋn programul Neuroreader, de exemplu, folosim imaginile unui RMN cerebral, care poate fi efectuat ȋn multe clinici și spitale. Depistarea timpurie ne ajută să stopăm evoluția bolii și, uneori, chiar să reversăm deficitul cognitiv, dacă pacientul respectă recomandările din programul ReCode”, completează dr. Adrian Stănescu.

Medicii Oxxygene au urmat studii de specializare ȋn programul ReCode ȋn Statele Unite și sunt acreditați ca practicieni.

