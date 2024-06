70% dintre români returnează, în prezent, toate ambalajele SGR. 45% se declară nemulţumiţi de funcţionarea sistemului

Potrivit datelor centralizate de Reveal Marketing Research, 19% dintre respondenţi au afirmat că, în prezent, returnează doar o parte dintre ambalajele SGR.



În acelaşi timp, 45% din totalul celor chestionaţi s-au declarat multumiţi de modul de funcţionare a Sistemului de Garanţie-Returnare, principala soluţie pentru îmbunătăţirea acestuia fiind considerată creşterea numărului de puncte de returnare (55%).



La nivel general, 70% dintre români susţin că returnează toate ambalajele cu garanţie la punctele de colectare, în creştere faţă de luna noiembrie 2023, când peste o treime (36%) intenţionau să returneze parţial ambalajele.



De asemenea, 39% dintre cei intervievaţi afirmă că au adoptat acest comportament pentru a evita să piardă banii plătiţi pe garanţie.



În funcţie de caracteristicile demografice, reprezentanţii Generaţiei Z, cu vârste cuprinse între 18-24 de ani, sunt cei care returnează într-o proporţie semnificativ mai mică ambalajele marcate cu SGR de fiecare dată (59% vs. 70% total eşantion).



Mai mult decât atât, locuitorii din mediul urban se diferenţiază faţă de cei din mediul rural ca returnând toate ambalajele marcate cu SGR într-o proporţie semnificativ mai mare (75% mediul urban vs. 63% mediul rural). "Această diferenţă poate fi atribuită numărului redus sau chiar absenţei punctelor de returnare în mediul rural", sunt de părere realizatorii studiului.



Rezultatele Reveal Marketing Research arată că ambalajele de plastic cu garanţie sunt cele mai frecvent returnate de către români (84%), urmate de ambalajele din sticlă (56%) şi de cele din metal (55%). În funcţie de gen, bărbaţii obişnuiesc să returneze mai des decât femeile atât ambalajele din metal (62% bărbaţi vs. 50% femei), cât şi pe cele din sticlă (61% bărbaţi vs. .53% femei).



Studiul de specialitate s-a derulat online, în perioada 5 - 10 iunie 2024, pe un eşantion de 1.012 respondenţi, la o eroare maximă +/-3,1% şi un nivel de încredere de 95%.