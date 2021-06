Ambarcațiune 100% electrică, proiectată să curețe apele de gunoaie, lansată pe un lac din Brașov

Sursa: Hepta

Prima ambarcațiune 100% electrică, cu zero emisii, care colectează deșeuri din apă a fost lansată sâmbătă, de Ziua Mediului, pe lacul Tărlung-Săcele din județul Brașov.

Ambarcațiunea, denumită Ebisu, după zeul japonez considerat proiectorul apelor, este compusă dintr-un motor electric, alimentat cu energie din baterii model Tesla 3. Noutatea constă în încărcarea directă de la panourile solare, care îi conferă independenţă deplină în procesul de colectare a deşeurilor. Ebisu poate colecta deşeuri de tip plastic, metal, sticlă, textile, cu o lăţime de până la 80 de centimetri, care sunt sortate și ulterior merg spre reciclare.

Ambarcațiunea, unică la nivel european, a fost proiectată în România.

Acţiunile de ecologizare vor continua pe parcursul întregului an 2021, fiind planificate cel puţin 8 intervenţii rapide în zone cu acumulări semnificative de deşeuri. Sunt vizate atât lacuri, cât şi cursurile marilor râuri din România şi afluenţii acestora: Prut, Olt, Argeş, Mureş etc.

„România ar avea nevoie de o zi a mediului în fiecare zi, până când toate deșeurile ar ajunge la reciclare și nu în apele țării, în păduri sau în alte zone naturale. Dacă fiecare dintre noi am avea grijă de fiecare deșeu pe care îl producem, mediul înconjurător ar fi cu mult mai apărat de efectele nocive ale plasticului și ale altor deșeuri. Am lansat astăzi în premieră în România și în Europa o ambarcațiune 100% electrică destinată colectării deșeurilor din apele României. Aceasta aduce inovație în sprijinul protecției mediului și este, fără îndoială, de mare ajutor în ecologizarea cu zero emisii a lacurilor”, a declarat, la lansare, ministrul Mediului, Barna Tánczos.

La rândul său, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, Laszlo Barabas, a spus că se observă o creștere a prezenței deșeurilor, în special macroplastice, în cursurile de apă, în

lacuri naturale și de acumulare și în apele costiere și marine.

„În ultimele trei luni, la nivel național, echipele de inspectori ai Apelor Române au efectuat peste 2000 de controale și au dat amenzi de peste 300.000 de mii de lei. Mai mult de jumătate din acestea au fost aplicate autorităților locale pentru salubrizare necorespunzătoare sau identificarea unor depozite de deșeuri necontrolate în diverse localități”, a declarat acesta.

(sursa: Mediafax)