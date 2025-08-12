Ambasada SUA la București anunță modificări privind reînnoirea vizei fără interviu

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   11:39
Ambasada SUA la București anunță marți modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Modificările se vor aplica începând din septembrie.

Anunțul a fost făcut marți de Ambasada SUA pe rețelele de socializare și pe portalul propriu.

„Anunț important– Modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți pot fi eligibili pentru reînnoirea vizei fără interviu”, transmite Ambasada.

Reprezentanții ambasadei americane enumeră categoriile eligibile.

„Solicitanții care își reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetățenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni și care aveau vârsta de cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Solicitanții de vize A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1. Solicitanții de vize diplomatice sau oficiale”, scrie în anunțul Ambasadei SUA.

Americanii avertizează că „ofițerii consulari pot solicita prezența la interviu, după caz, atunci când situația o impune.”

