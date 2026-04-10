S-au mutat din New York într-un sat din Sibiu: viața care i-a făcut să uite definitiv de America

Americanii fug din SUA pentru o viață mai bună în Europa de Est: povestea virală a unui muzician întors în România după 30 de ani

Tot mai mulți americani aleg să își părăsească țara în căutarea unei vieți mai liniștite, mai sigure și mai accesibile. Printre ei se numără și Antoni Scarano, un muzician adoptat în SUA în anii ’90, care și-a regăsit rădăcinile în România și a decis să înceapă aici un nou capitol de viață. Fenomenul migrației inverse către Europa de Est ia amploare, iar motivele sunt surprinzător de simple, potrivit CNN.

Reîntoarcerea acasă după decenii

Pentru Antoni Scarano, un newyorkez în vârstă de 34 de ani, anul 2019 a însemnat mai mult decât o simplă călătorie. A fost prima întoarcere în România, țara în care s-a născut, după ce fusese adoptat în copilărie de o familie americană, în contextul valului masiv de adopții de după căderea comunismului.

Cu ajutorul unei comunități de pe Facebook, în 2017, Antoni a reușit să își regăsească familia biologică: mama, frații și bunica. Revederea a avut loc doi ani mai târziu, într-un sat din Transilvania, unde el și soția sa, Samantha Attaguile, au fost primiți cu brațele deschise.

„A fost ca o petrecere continuă, o explozie de emoții și iubire. Parcă nu trecuse niciun an”, povestește Scarano.

Foto Antoni Scarano/Samantha Attaguile și Antoni Scarano s-au mutat în Transilvania din Statele Unite

De la viața agitată din SUA la liniștea din Transilvania

După mai multe vizite în România, cei doi au început să simtă o atracție tot mai puternică față de stilul de viață de aici. Ritmul relaxat și comunitățile unite contrastau puternic cu viața stresantă din SUA, unde ajungeau să muncească între 60 și 90 de ore pe săptămână.

În mai 2024, după luni de pregătiri birocratice și redobândirea cetățeniei române, cuplul a luat decizia radicală: s-au mutat definitiv într-un sat din județul Sibiu.

„Este un loc idilic, cu munți, păduri vechi și o energie aparte. E pur și simplu magic”, spune Antoni.

Viața reală bate visul romantic

Deși recunosc că au idealizat inițial România, experiența de zi cu zi le-a depășit așteptările. Cei doi artiști își documentează viața sub numele „This Rromerican Life”, o combinație între identitatea americană și rădăcinile rome ale lui Scarano.

Acum, el este muzician și organizator de festivaluri, iar Samantha predă limba engleză. În plus, au început să performeze din ce în ce mai mult, inclusiv la emisiuni TV din România.

„În SUA nu aveam timp să ne urmăm pasiunile. Aici suntem plătiți să cântăm – e un privilegiu incredibil”, spune Samantha.

De ce tot mai mulți americani aleg Europa de Est

Povestea lor nu este singulară. Un sondaj recent arată că unul din cinci americani ar vrea să emigreze, dacă ar avea ocazia. Costurile ridicate, stresul, lipsa siguranței și contextul politic îi determină pe mulți să caute alternative.

Deși țări precum Franța, Italia sau Spania rămân populare, interesul pentru Europa de Est crește accelerat. România, Polonia, Bulgaria sau Estonia devin destinații atractive datorită costurilor reduse, siguranței și oportunităților.

Specialiștii spun că tot mai mulți americani își caută rădăcinile pentru a obține cetățenie europeană, un proces mai accesibil în unele state din regiune.

„Visul american nu mai e ce a fost”

Mulți dintre cei care aleg să plece din SUA invocă o realitate dură: viața devine din ce în ce mai dificilă. Costurile mari, presiunea profesională și teama constantă de violență sunt factori decisivi.

Samantha povestește un moment revelator: „Eram la un festival în România și mi-am dat seama că nu există teama de a fi împușcată. Nu realizasem cât de mult mă apăsa acest lucru în SUA.”

Polonia și Albania, alte destinații în ascensiune

România nu este singura țară care atrage americani. Polonia devine tot mai populară, în special pentru cei cu rădăcini în această zonă. Costurile de trai sunt mult mai mici, iar orașele sunt prietenoase și bine dezvoltate.

În același timp, Albania câștigă teren datorită regulilor relaxate de ședere și costurilor extrem de reduse. Aici, un american poate trăi confortabil cu aproximativ 1.000 de dolari pe lună.

Europa de Est, noul „vis european”

În timp ce vestul Europei se confruntă cu probleme legate de supraturism și costuri ridicate, estul continentului oferă o alternativă autentică. Mai puțini expați, mai multă integrare culturală și o viață mai echilibrată.

Pentru mulți americani, alegerea nu mai este doar despre bani, ci despre calitatea vieții.