15 candidați pentru funcția de director general la „Apele Române”

Potrivit comunicatului publicat de Minister, 15 candidați și-au depus dosare de concurs pentru funcției de director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).

„Numărul mare de candidaturi confirmă nu doar importanța strategică a ANAR, ci și nevoia reală de reformă a acestei instituții. După ani în care numirile în funcții de conducere au fost făcute fără criterii clare de competență și integritate, am decis să deschidem acest proces și să îl construim pe principii de profesionalism, transparență și responsabilitate publică. Numirea directorului general este o prerogativă a ministrului, da, dar asta nu exclude un proces voluntar de selecție transparentă pentru a asigura o evaluare comparativă reală și pentru a identifica cel mai bun specialist care poate coordona reforma profundă de care ANAR are nevoie”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Pentru numire, candidații vor fi evaluați și vor exista consultări cu Diana Buzoianu. Dintre toți cei 15 candidați, va fi ales cel mai competent. Candidați vor fi evaluați de o comisie formată din cinci membri care au experiență executivă, dar și studii în domeniul apelor, al siguranței hidrotehnice, al politicilor publice și al managementului instituțional.

„Prin această abordare, ministerul urmărește să asigure transparența decizională și o evaluare profesionistă, comparativă și riguroasă a candidaților, astfel încât la conducerea ANAR să fie desemnat specialistul cu cea mai solidă competență profesională, viziune managerială și capacitate de reformă”, se arată în comunicatul publicat de Minister.

Interviurile vor avea loc în perioada 15-16 ianuarie și vor fi publicate, atât pe site, cât și pe Canalul de YouTube al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Comisia de evaluare a candidaților este formată din cinci specialiști:

Conf. univ. dr. ing. Altan Abdulamit, conferențiar la Universitatea Tehnică de Construcții București, cu o vastă activitate didactică și de cercetare în domeniul siguranței, analizei și proiectării construcțiilor hidrotehnice, amenajărilor hidrotehnice și managementului riscurilor asociate resurselor de apă. Este expert pentru siguranța barajelor și digurilor și autor a peste 100 de articole științifice din domeniul ingineriei resurselor de apă, al siguranței și riscului barajelor. În cadrul procedurii de selecție, reprezintă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în comisie și ocupă în prezent funcția de șef al Serviciului Siguranța Construcțiilor Hidrotehnice.



Ing. Sorin Rîndașu, specialist cu o experiență de peste 29 de ani în cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, unde a parcurs toate nivelurile profesionale, de la dispecer până la funcții de conducere strategică. În prezent, ocupă funcția de director general interimar al ANAR și conduce de peste 12 ani Departamentul Situații de Urgență al instituției. Este membru al grupurilor de lucru europene și internaționale în domeniul protecției împotriva inundațiilor și a coordonat proiecte strategice privind managementul riscului la inundații la nivel național și european, potrivit sursei citate.



Prof. univ. dr. ing. Dan Stematiu este profesor universitar conducător de doctorat în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, fost rector al instituției și membru în Consiliul de Conducere al Administrației Naționale „Apele Române” din 1993. Este expert al Băncii Mondiale, membru al Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor și autor a peste 200 de lucrări științifice în domeniul barajelor și al siguranței construcțiilor hidrotehnice.



Prof. univ. dr. ing. Corneliu Radu Sârghiuță, profesor universitar la Universitatea Tehnică de Construcții București, cu activitate academică și de consultanță internațională în domeniul barajelor, structurilor hidraulice și siguranței lucrărilor hidrotehnice. A fost prorector al UTCB, expert atestat în evaluarea siguranței barajelor, expert în proiecte internaționale de management al apelor și membru al Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor.



Șef lucrări dr. ing. Cătălin Vlăduț Popescu, cadru didactic universitar la Universitatea Tehnică de Construcții București și expert tehnic atestat pentru construcții și amenajări hidrotehnice, cu experiență extinsă în conducerea și coordonarea proiectelor hidroenergetice și de infrastructură de apă. Este președinte al Comitetului Român al Marilor Baraje și membru al structurilor naționale și internaționale pentru siguranța construcțiilor hidrotehnice.

