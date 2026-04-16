Guvernul deblochează posturile din educație. Încep concursurile pentru profesori

Actul normativ modifică prevederile Legea nr. 141/2025 și introduce noi reglementări în domeniul educației.

Ordonanța a fost inițiată de Ministerul Educației și Cercetării și vine în contextul blocajelor din sistem, care au afectat angajările și promovările din ultimul an.

Concursurile pentru profesori, din nou posibile

Prin această decizie, autoritățile creează cadrul legal pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar de stat. Totodată, sunt deblocate și concursurile pentru posturile de asistent universitar, precum și promovările în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Măsura este văzută ca un pas necesar pentru stabilizarea resursei umane din educație, într-un moment în care multe unități de învățământ se confruntă cu lipsă de personal sau cu instabilitate pe posturi.

În sistemul de învățământ preuniversitar, cadrele didactice pot fi angajate în mai multe moduri: pe perioadă nedeterminată, pe durata de viabilitate a postului, pe perioadă determinată (de regulă, un an școlar) sau în regim de plată cu ora.

Problema majoră a apărut în cazul profesorilor angajați temporar. Contractele acestora încetează de drept până la data de 31 august 2026 sau odată cu finalizarea cursurilor, ceea ce risca să lase numeroase posturi vacante fără posibilitatea de a fi ocupate în timp util.

Fără intervenția legislativă, sistemul ar fi putut intra într-un blocaj major, cu impact direct asupra elevilor și studenților.

Asigurarea personalului pentru anul școlar 2026-2027

Adoptarea ordonanței permite organizarea concursurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante și pentru continuitatea procesului educațional în anul școlar și universitar 2026-2027.

Practic, autoritățile încearcă să evite situațiile în care școlile și universitățile ar fi nevoite să funcționeze cu personal insuficient sau fără cadre didactice calificate.



Impactul asupra sistemului de educație



Decizia Guvernului are un impact direct asupra stabilității sistemului educațional:

permite ocuparea legală a posturilor didactice vacante

asigură continuitatea la catedră pentru elevi și studenți

deblochează promovările în mediul universitar

reduce incertitudinea pentru cadrele didactice aflate pe contracte temporare



În același timp, măsura este considerată un semnal că autoritățile încearcă să corecteze efectele restricțiilor bugetare asupra educației.

Un pas necesar, dar nu suficient

Deși ordonanța rezolvă o problemă urgentă, specialiștii atrag atenția că sistemul de educație are nevoie de reforme mai ample, inclusiv în ceea ce privește salarizarea, atragerea cadrelor tinere și stabilitatea pe termen lung.

Pentru moment însă, deblocarea concursurilor reprezintă o gură de oxigen pentru școli și universități, care își pot planifica mai eficient activitatea pentru anul următor.

Adoptarea acestei ordonanțe marchează un moment important pentru sistemul educațional, într-un context în care lipsa de personal calificat și instabilitatea contractuală au devenit probleme tot mai vizibile.